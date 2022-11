Jugendliche in Grünanlage in Pasing ausgeraubt: Elektronikgeräte, Geld und Kleidung weg

Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

In einer Grünanlage in Pasing ist eine Gruppe Jugendlicher Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei München nahm einen 15-jährigen Tatverdächtigen fest.

München - Bargeld, Elektronikgeräte und Kleidungsstücke sind vier Jugendlichen in Pasing geraubt worden. Ein entsprechenden Notruf hatte das Polizeipräsidium München am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr erhalten.

Jugendliche wurden in Pasing erst angesprochen, dann ausgeraubt

Die Heranwachsenden hatten sich in der Grünanlage an der Kremser Straße aufgehalten, als sie von einer anderen Gruppe Jugendlicher angesprochen worden seien. Anschließend hätten diese mitgeführte Elektronikgeräte, Bekleidungsstücke und auch Geld entwendet. Nach dem Notruf sind nach Angaben der Polizei mehrere Streifen zum Einsatzort gerufen worden.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - um weitere Hinweise wird gebeten

m Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei handele es sich um einen 15-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Weitere Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat für Raubdelikte der Münchner Kriminalpolizei. Dieses bittet auch um Zeugenhinweise: Wer zum Tatzeitraum in der Ennsland- und Kremser Straße etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, soll sich an die Polizei München wenden.

