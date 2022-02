Ladesäule am Wensauerplatz verursacht Frust ‒ Stadt strebt Ausbau der Ladeinfrastruktur an

Von: Andreas Schwarzbauer

Josef Veith ärgert sich, dass die Ladesäule am Wensauerplatz immer wieder außer Betrieb ist. © Andreas Schwarzbauer

Josef Veith kritisiert die mangelhafte Infrastruktur von Ladesäulen im Münchner Westen – Stadt strebt Ausbau an und will über neues Förderprogramm entscheiden.

Pasing - Die Elektro-Ladesäule am Wensauerplatz in der Nähe des Pasinger Bahnhofs funktioniert schon wieder nicht. Bereits im vergangenen Jahr war sie rund fünf Monate außer Betrieb, ehe die Stadtwerke die Störung im Dezember beheben ließen. Der Pasinger Josef Veith hatte damals den langen Ausfall kritisiert, war aber froh, die Säule wieder nutzen zu können. „Die ist super. Sie hat alle gängigen Stecker und viel Power.“ Schon nach 40 Minuten sei sein Auto geladen.

Frust über kaputte Ladesäule am Wensauerplatz - wenig Möglichkeiten im Münchner Westen

Doch seine Freude währte nur kurz. Schon am 6. Januar, berichtete er, habe der von ihm genutzte C-Stecker nicht mehr funktioniert. Für Veith begann auf der Suche nach einer Lademöglichkeit eine wahre Odyssee. An der Bäckerstraße war ein Anschluss ebenfalls defekt, der andere belegt. An der Kaflerstraße passten die vorhandenen Stecker nicht in seinen Wagen. „Ich war ziemlich verzweifelt, weil der Strom meines Autos fast am Ende war“, sagt Veith.

Seine letzte Chance: die App der Stadtwerke. Diese zeigte ihm aber nur vier weitere Möglichkeiten an: die Tiefgarage des Neubaus am Pasinger Marienplatz, die allerdings am Feiertag geschlossen war, sowie eine Säule in Neuaubing, zu der es der Pasinger wohl nicht mehr geschafft hätte. Ansonsten wies sie noch zwei belegte Lademöglichkeiten an der Paul-Gerhardt-Allee aus. „Und das war’s dann. Mehr Stromlader sind nicht da. Einfach lächerlich“, kritisiert der Bürger.

Lademöglichkeiten für E-Autos: Stadt strebt Ausbau der Infrastruktur an

Auch das Mobilitätsreferat sieht Verbesserungsbedarf. Zwar betrieben die Stadtwerke in München bereits 576 Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten sowie 17 Ladesäulen mit je drei Ladepunkten. Hinzu kämen 24 Ladepunkte für Tesla sowie 30 Schnellladepunkte auf privatem Grund, die öffentlich zugänglich seien. Die Stadt will aber dennoch die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum ausbauen und damit 2022 ein externes Unternehmen beauftragen.

Die Ladesäule am Wensauerplatz ist inzwischen wieder funktionsfähig. Die Stadtwerke (SWM) ließen sie am 8. Februar – also erst nach mehr als einem Monat – „entstören“. Man sei zur Fehlerbehebung immer auf den Hersteller der Säule angewiesen, erklärt die SWM-Presse­stelle die lange Dauer.

Privat-Investition in Ladesäulen: Aktuell kein Förderprogramm der Stadt München

Veith hat seinen Wagen in dieser Zeit an die Außensteckdose seines Ladens an der Alten Allee gehängt. Allerdings sei die Batterie dann erst nach 14 Stunden statt 40 Minuten voll. „Das Laden an normalen 230-Volt-Stromsteckdosen dauert viel zu lange und ist letztlich auch teurer“, sagt er. Deshalb habe er darüber nachgedacht, sich privat eine Säule zu kaufen oder vor seinem Laden eine öffentliche Lademöglichkeit zu schaffen. Allerdings sei das eine hohe Investition. Deshalb hoffte Veith auf Fördergelder der Stadt.

Deren Förderprogramm ist jedoch Ende des Jahres ausgelaufen. Der Stadtrat werde aber im zweiten Quartal über ein neues Programm entscheiden, so die Sprecherin des Mobilitätsreferats, Christina Warta. Es gebe aber auch Fördermöglichkeiten durch Bund oder Freistaat. Veith dauern die Verbesserungen zu lange. Er sagt: „Ich werde ganz sicher kein weiteres E-Auto kaufen, wenn ich immer wieder auf meine 230-Volt-Ladung angewiesen bin.“

