Prinzregentgarten in Pasing startet nach Umbau wieder – das hat der neue Pächter vor

Von: Andreas Schwarzbauer

Der neue Wirt Dejan Veljkovic (re.) mit Vater Radi. © Andreas Schwarzbauer

Der Prinzregentgarten in Pasing öffnet nach den Umbauarbeiten wieder und startet mit neuem Pächter durch. Die Pläne des neuen Wirts für das Lokal:

Pasing ‒ Der Prinzregent­garten in Pasing eröffnet am heutigen Mittwoch, 1. März, nach langer Umbauphase unter einem neuen Pächter wieder. Dejan Veljkovic hat das Traditionslokal an der Benedikterstraße 35 übernommen. Der 24-jährige Schwabinger stammt aus einer Gastronomenfamilie und sagt: „Mir macht es einfach Spaß, mit Leuten zu arbeiten.“ Von klein auf habe er in den Lokalen seines Vater Radi mitgeholfen, berichtet er. Nun unterstützen seine Eltern ihn.

Veljkovic freut er sich auf die neue Aufgabe im Prinzregentgarten – auch wenn es derzeit keine leichten Zeiten für Gastronomen seien. Vor allem die Energiekrise sei eine Herausforderung. „Wir haben alle Lampen ausgewechselt, Dimmer eingebaut und das Personal entsprechend geschult“, berichtet er. Auch die Karte steht: Sie enthält neben bayerischen Spezialitäten auch mediterrane Gerichte. „Es soll für jeden etwas dabei sein“, sagt Veljkovic.



Der Start erfolgt später als geplant, denn der Umbau zog sich lange hin. „Die Renovierungsarbeiten haben wir unter denkbar schlechten Bedingungen bewältigt. So machten uns beispielsweise der Fachkräftemangel bei Handwerkern sowie die Materialknappheit und die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise einen Strich durch die Rechnung“, sagt Oliver Lenz, Geschäftsführer der König Ludwig Schlossbrauerei, die das Lokal verpachtet.

