Mann zerstört Zug-Anzeige ‒ und zeigt auf der Wache am Hauptbahnhof München den Hitlergruß

Die Polizei nimmt einen Mann in Pasing fest. Auf der Wache am Hauptbahnhof München zeigt er den Hitlergruß ‒ und landet unter anderem deswegen hinter Gittern.

München ‒ Ein Fall von Vandalismus hat sich Montagabend am Bahnhof in Pasing ereignet. Gegen 22.15 ist ein 39-jähriger Mann in den Gleisbereich geklettert und dort mehrere Schottersteine auf den Bahnsteig geholt. Dann hat er sie auf die Zug-Anzeigetafel geworfen und sie dadurch beschädigt. Das berichtet die Bundespolizei am Mittwoch.

Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion München konnte den Mann noch am Tatort stellen und hat ihn mit zur Wache am Münchner Hauptbahnhof mitnehmen.

Dort wurde festgestellt, dass der Mann aus dem Kosovo kommt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Während der polizeilichen Maßnahmen habe der 39-Jährige gegenüber den Beamten den Hitlergruß gezeigt, berichtet die Polizei.

Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, ihn einem Haftrichter vorzuführen, der Untersuchungshaft anordnete. Neben strafrechtlichen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, unerlaubten Aufenthalts und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden auch ausländerrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Der Mann wurde in die Haftanstalt gebracht.

