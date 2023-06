Pasinger BA uneinig, ob Verschattung einer Solaranlage ausreichender Grund für Fällungen ist

Von: Andreas Schwarzbauer

Christa Stock forderte, dass eine Photovoltaik-Anlage Vorrang vor zwei Bäumen haben soll. (Symbolbild) © dpa/Nestor Bachmann

Stören Bäume den Solaranlagenbetrieb auf den Dächern? Der Pasinger BA diskutierte eine Forderung, nach der Bäume zugunsten einer PV-Anlage gefällt werden sollen...

Pasing-Obermenzing ‒ Dürfen für eine Photovoltaikanlage Bäume gefällt werden? Darüber diskutierte der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing bei seiner jüngsten Sitzung. Ein Obermenzinger hatte beantragt, auf seinem Grundstück an der Pippinger Straße zwei Zypressen fällen zu dürfen, da diese eine geplante Solaranlage auf seinem Dach verschatten würden. Der zuständige Unterausschuss Umwelt hatte dies abgelehnt, da die Bäume erhaltenswert seien.

Christa Stock (FDP) war anderer Meinung: „Wenn er die Photovoltaikanlage dann nicht installiert, weil sie nicht rentabel wäre, hat sie in meinen Augen Vorrang vor den Bäumen.“ Sie sprach sich aber für Nachpflanzungen an einer Stelle aus, an der sie die Stromerzeugung nicht behindern würden. Dem Unterausschuss warf sie eine „Pharisäer-Mentalität“ vor. „Man muss sich schon entscheiden, wenn man die Energie­wende will.“



Christa Stock © Ursula Löschau

Solaranlagen contra Bäume: Gegenargumente überzeugen Antragstellerin wenig

Rüdiger Schaar (SPD) verwies darauf, dass die Bäume nur zeitweise einen Schatten auf das Dach werfen würden. „Das ist kein ausreichender Grund für eine Fällung.“ Diese Haltung sei auch ganz im Sinne der Unteren Naturschutzbehörde in München. Unterstützung erhielt er von Thorsten Kellermann (Grüne). Das Dach sei nach Süden ausgerichtet, die Zypressen stünden jedoch im Südosten. „Deshalb ist es nicht so, dass diese Bäume die Anlage so viel Energie kosten würden, dass sie unrentabel wäre.“



Stock überzeugte das nicht: „Verschattung ist Verschattung.“ Zudem sei die Beeinträchtigung im Frühjahr, Herbst und Winter – also Zeiten, in denen mehr Energie benötigt werde – besonders groß. Das habe der Eigentümer mitgeteilt. Sie stimmte daher für die Fällung. Ihr folgten nur fünf Kollegen, sodass sich der BA mehrheitlich für den Erhalt der Bäume aussprach.

