Mehr Open-Air-Events lokaler Künstler ‒ BA Pasing-Obermenzing will Kultur in München fördern

Von: Andreas Schwarzbauer

Der Kulturlieferdienst organisiert Konzerte und andere Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen in München. © Markus Schlaf

Der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing will die Kultur im Viertel fördern und unter die Leute bringen. Lokalen Künstlern soll eine Bühne gegeben werden.

Pasing-Obermenzing ‒ Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen im öffentlichen Raum will der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing stärker fördern. Er knüpft damit an den Kulturlieferdienst an, der während der Pandemie begonnen hat, Plätze und Straßen zu bespielen.

BA Pasing-Obermenzing will die Musik mit öffentlichen Konzerten ins Viertel bringen

„Ich finde das wirklich super, weil er die Musik in die Viertel gebracht hat. Wann hatten wir vorher beispielsweise die Möglichkeit, Open-Air- und Gratis- Konzerte in Obermenzing zu bekommen?“, sagt Christa Stock (FDP).

Diese neue Form der Straßenkultur, an der „alle, die Lust haben, kostenlos und spontan teilnehmen können“, wolle man ausbauen, ergänzt Ingrid Standl (Grüne). Die Viertelpolitiker haben dabei das Ziel, dem Kulturlieferdienst nicht alleine das Feld zu überlassen.

Förderung der Kultur im Stadtteil: Auch lokale Künstler sollen eine Bühne bekommen

Zum einen müssten die Bezirksausschüsse für dessen Veranstaltungen immer höhere Zuschüsse zahlen. Zum anderen wollen Standl, Stock und ihre Kollegen lokalen Künstlern aus dem Viertel eine Bühne geben.

„Dabei denken wir an Musikschulen, Schulbands und -orchester, aber auch an Profis, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten auftreten könnten“, sagt Standl.

Das Gremium steht dabei allerdings noch ganz am Anfang. „Wir müssen klären, wie viel Geld aus dem BA-Budget dafür sinnvoll veranschlagt werden muss.“ Außerdem soll es eine möglichst einfache Antragsform geben.

Interessenten können sich aber dennoch schon bei der BA-Geschäftsstelle per E-Mail unter bag-west.dir@muenchen.de melden und ihre Ideen einbringen. „Ich bin sicher, wir bringen ein buntes, abwechslungsreiches Programm zusammen, das unseren Stadtteil bereichert“, sagt Standl.

