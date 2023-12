Vier der sieben neuen Projekte des fünften Schulbauprogramms liegen im 21. Stadtbezirk

Von: Andreas Schwarzbauer

Der BA kritisiert, dass das Gebäude der Peslmüllerschulen erst später saniert werden soll. © Andreas Schwarzbauer

Die Stadt investiert in die Schulen in Pasing-Obermenzing mit dem neuen Schulbauprogramm. Was in dem Beschluss alles vorgesehen wird...

Pasing – Der Schwerpunkt des fünften Schulbauprogramms der Stadt liegt auf Pasing-Obermenzing. Neben zwei Neubauten plant die Stadt dort zwei Erweiterungen.

Zu schnell an der Peslmüllerstraße

Besonders viel tut sich am Schulcampus an der Peslmüllerstraße. Dort sind eine Grund- und eine Mittelschule in einem gemeinsamen Bau sowie das Bertolt-Brecht-Gymnasium ansässig. Die Gebäude stammen aus den 70er-Jahren und weisen zahlreiche Mängel auf.

Die Stadt will auf dem Areal den eingeschossigen Fachlehrsaal des Gymnasiums abreißen und den Platz effektiver nutzen: Sie plant dort einen Neubau für die Mittelschule mit 24 Klassenzimmern. Nur ihre Fachlehrsäle und die Mensa verbleiben im Altbau. Zudem wird auf der Fläche ein dreistöckiger Erweiterungsbau für das Gymnasium inklusive zweier Sporthallen entstehen. Auf dem Sportplatz soll es während der Bauzeit einen Ausweich-Pavillon geben.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, das derzeit Grund- und Mittelschule beherbergt, sowie die Instandsetzung des Gymnasiums will die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt angehen. Dies kritisiert der BA. Zumindest Ersteres hätte das Gremium gerne im fünften Schulbauprogramm gesehen.

BA fordert auch weniger Tempo für Carl-Spitzweg-Realschule

Etwas zu schnell geht es dem BA an der Professor-Eichmann-Straße. Das Referat für Bildung und Sport will dort einen Neubau für die Carl-Spitzweg-Realschule mit Dreifachturnhalle, um den Schulstandort Pfarrer-Grimm-Straße zu entlasten. Das Viertelgremium fordert aber, dass vor einer weiteren Bebauung die Prüfung eines alternativen Standorts für die Feuerwache abgewartet werden soll. Eigentlich will die Stadt das Gebäude neben der neuen Realschule an der Von-Kahr-Straße errichten. Auf Initiative der örtlichen BA untersucht das Kommunalreferat derzeit, ob auch eine Fläche am Pasinger Heuweg möglich ist.

Dafür freut sich das Gremium über einen neuen Pavillon für die Schererschule. © Andreas Schwarzbauer

Für ungetrübte Freude sorgte dagegen, dass die Schererschule einen Pavillon mit drei Lernhäusern, Mensa und Küche bekommen wird. Auch dem neuen sechszügigen Gymnasium mit Vierfach-Turnhalle, Schwimmbad und mehreren Sportflächen im Freien am Dreilingsweg stimmte der BA zu. Die Planung hierfür soll laut Stadt 2024 starten.

