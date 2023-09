Charlotte Merget-Fell: Das zeichnet die neue Pfarrerin der Himmelfahrtskirche aus

Von: Andreas Schwarzbauer

Charlotte Merget-Fell wird neue Pfarrerin der Pasinger Himmelfahrtskirche. © andy

Charlotte Merget-Fell wird neue Pfarrerin der Pasinger Himmelfahrtskirche. Was die 33-jährige gebürtige Frankfurterin auszeichnet:

München / Pasing ‒ Die Pasinger Himmelfahrtskirche hat eine neue Pfarrerin. Charlotte Merget-Fell tritt die Nachfolge von Sarah Fischer-Röhrl, die als Seelsorgerin in ein Seniorenheim wechselt, an. Für die 33-Jährige, die in Teilzeit arbeitet, ist Pasing die erste Station nach ihrem Vikariat ‒ ihrer Ausbildung zur Pfarrerin ‒ in Neufahrn.

In Frankfurt geboren, in Germering aufgewachsen: Das ist die neue Pfarrerin der Himmelfahrtskirche

Sie hat bereits eine Wohnung im Stadtbezirk für sich, ihren Mann und ihre vierjährige Tochter gefunden. „Mir ist es wichtig, im Gemeindegebiet zu leben und die Menschen vor Ort kennenzulernen.“

Der Münchner Westen ist dabei für Merget-Fell kein Neuland. Sie ist zwar in Frankfurt geboren, aber in Germering aufgewachsen. „Meine Mutter war sehr in unserer Kirchengemeinde engagiert und Kirche war immer eine Heimat für mich.“ Daher entschied sie sich für ein Theologie-Studium in München und Leipzig.

„Eigentlich hatte ich den Lehrerberuf im Blick, aber der Kontakt mit Kommilitonen, die Pfarrer werden wollen, hat mich umdenken lassen. Pfarrerin ist ein vielseitiger Beruf, in dem man Menschen in allen Alters- und Lebensphasen begegnet.“ Gleichzeitig könne sie auch als Lehrerin arbeiten und Religion unterrichten. In Pasing wird Merget-Fell an der Grundschule am Schererplatz tätig sein.



Einführungsgottesdienst am Sonntag, 10. September

Die übrigen Aufgaben an der Himmelfahrtskirche müssten sie und ihre Kollegen Christine Drini und Heiner Glück­schalt noch aufteilen. „Ich arbeite gerne mit Kindern und Familien“, sagt sie. Aber auch die Ökumene sei ihr ein Anliegen. Grundsätzlich ist sie offen für Neues. „Wir dürfen nicht mit Traditionen brechen, gleichzeitig sollten wir aber für neue Formen offen sein. Wir müssen die Menschen der heutigen Zeit besser ansprechen. Oft fehlen Anknüpfungspunkte an ihre Lebenswelt.“

Einführungsgottesdienst Charlotte Merget-Fell feiert am Sonntag, 10. September, ab 10 Uhr mit Regionalbischof Christian Kopp ihren

Einführungsgottesdienst in der Himmelfahrtskirche an der Marschnerstraße 2.

