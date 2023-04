Themen aus der Bürgerversammlung Pasing: Mehr Raub & Einbruch

Von: Andreas Schwarzbauer

2022 waren wieder mehr Einbrecher unterwegs. © dpa/Philipp von Ditfurth

Auch die Polizei hat auf der Pasinger Bürgerversammlung ein Resümee gezogen und kam zu einem positiven Fazit - trotz eines Brennpunktes. Alle Infos:

Pasing ‒ Die Zahl der Raubüberfälle ist 2022 in Pasing-Obermenzing im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent gestiegen. 29 Fälle wurden bei der Polizeiinspektion 45 angezeigt. Das berichtete Leiter Thomas Rehag bei der jüngsten Bürgerversammlung. Ein Grund für diese Zunahme seien vor allem die Vorfälle rund um den Pasinger Bahnhof zum Jahreswechsel.

Allein dort ist es zu 15 Raubdelikten gekommen, die sich allerdings auch in das Jahr 2023 zogen. „Aufgrund einer verstärkten Präsenz und der guten Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei sind uns mehrere Festnahmen gelungen. Wir konnten sechs Haftbefehle gegen Täter erwirken. Weitere sind in Arbeit“, so Rehag. Die Tatverdächtigen seien größtenteils Jugendliche aus München und den Umlandgemeinden. Eine Serie von Tankstellen-Überfällen habe die Polizei zudem mithilfe eines DNA-Treffers aufklären können.



Polizeibilanz in Pasing: Stadtbezirk trotz Verbrechen sehr sicher

Auch die Zahl der Einbrüche ist von 22 auf 39 gestiegen. „Das erklärt sich dadurch, dass in der Lockdown-Phase 2021 alle zu Hause waren. Einen wichtigen Beitrag, um Einbrüche zu verhindern, sehen wir in der Nachbarschaft. Teilen Sie uns jede Erkenntnis unter der 110 mit, die Sie nicht in den täglichen Abläufen unterbringen“, appellierte Rehag.

Die Polizeiinspektion habe mit durchschnittlich 43 Einsätzen pro Tag bei etwas weniger als 100 Mitarbeitern eine hohe Arbeitsbelastung. Dennoch sei Pasing-Obermenzing ein sicherer Stadtbezirk. Die Zahl der Straftaten ist 2022 nur geringfügig auf 2951 gestiegen. Das liege deutlich unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 3280 – trotz einer steigenden Bevölkerungszahl.

Pro 100 000 Einwohner ereigneten sich 3674 Delikte. „Im bayernweiten Vergleich mit 4260 Delikten je 100 000 Einwohner steht der Stadtbezirk 21 sehr gut da“, sagt Rehag. Münchenweit liegt die Zahl sogar bei 4951. Zudem kläre die Pasinger Polizei fast zwei Drittel (63,5 Prozent) aller Fälle auf.



Polizeibilanz Pasing: Zunahme an Sexualdelikten

Unerfreulich sei die Entwicklung der Sexualdelikte, die sich mehr als verdoppelt haben. Die Übergriffe hätten sich fast ausschließlich im persönlichen Umfeld ereignet. Vor allem der sexuelle Missbrauch von Kindern nehme zu. Daher hat das Polizeipräsidium eine münchenweite Fachdienststelle geschaffen.



Aber auch die Übergriffe gegen Polizisten haben zugenommen. Dabei seien die Beamten oft nicht nur bei heiklen, sondern auch alltäglichen Einsätzen attackiert worden. Ein Autofahrer habe beispielsweise eine Sperrung nach einem Unfall nicht akzeptieren wollen und sei die Polizisten angegangen.



Die Betrugsfälle wie falsche Polizisten oder Schockanrufe seien weiterhin auf hohem Niveau. 341 Fälle sind im Zuständigkeitsbereich angezeigt worden. Vor der Pandemie waren es halb so viele Delikte gewesen.

Polizeibilanz Pasing: Brennpunkt Bahnhof

Das Thema Pasinger Bahnhof beschäftigt auch den Bundestagsabgeordneten Stephan Pilsinger (CSU). Er stellte eine Anfrage an die Bundesregierung, wie viele Delikte die Bundespolizei ausschließlich im Bahnhof registrierte. Die Antwort des Innenministeriums: Zwischen März 2022 und Februar 2023 waren es 132 Straftaten. Für Pilsinger ist diese Zahl erschreckend. „Wir brauchen neben der Modernisierung der Videotechnik auch ein klares und weitreichendes Sicherheitskonzept für den Bahnhof und das umliegende Viertel“, fordert er.

Straftaten im Jahr 2022 Einsätze der PI 45: 15 785 (2021: 16 992) Straftaten: 2951 (2883)

Raub: 29 (17)

Sexualdelikte: 88 (42)

Einbrüche: 39 (22)

Diebstahl von Autos/Mopeds: 41 (24)

Diebstahl aus Kfz: 72 (51)

Körperverletzung: 415 (381), davon gefährliche Körperverletzung: 96 (105)

Gewalt gegen Polizeibeamte der PI 45: 37 (33)

Verkehrsunfälle im Bereich der PI: 2575 (2591), dabei Verletzte: 454 (359), davon zwei tödlich



