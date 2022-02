Viel Ärger um neuen Schul-Sprengel bei Pasinger Eltern - so stehen die Chancen auf eine Korrektur

Von: Andreas Schwarzbauer

Von ihrer Wohnanlage (rote Häuser) können die Kinder die Grundschule an der Hermine-von-Parish-Straße (grün) sehen. Dennoch müssen sie mit dem Bus zur Oselschule fahren. © privat

Langer Schulweg und fehlende Betreuung: Die Sprengel-Neueinteilung sorgt bei Pasinger Eltern für viel Ärger und Probleme - jetzt hoffen sie auf Hilfe vom BA.

München - Ein Schulweg von nur wenigen Minuten – damit rechneten die Eltern und Kinder, die an der Peter-Anders-Straße in Pasing wohnen. Schräg gegenüber ihrer Wohnungen im Neubaugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee und damit in Sichtweite entstand das neue Schulgebäude. Sehnlichst warteten die Eltern auf die Fertigstellung. Im kommenden Schuljahr soll es eröffnen.

Ärger und Probleme durch neuen Schul-Sprengel in Pasing: Eltern sprechen von „Vertrauensbruch“

Doch die Kinder aus der Peter-Anders-Straße werden nicht dorthin gehen. Sie wurden im Zuge der Neueinteilung der Sprengel, die im Süden Pasings und Norden Obermenzings wegen der neuen Schule an der Hermine-von-Parish-Straße nötig war, der rund zwei Kilometer entfernten Oselschule zugeteilt.

Die Eltern sind fassungslos. „Unsere Kinder haben die Schule direkt vor der Nase, dürfen aber nicht dorthin gehen“, ärgerte sich Vater Peter Bauer (Name geändert) bei der jüngsten Sitzung des Bezirks­ausschusses. Er spricht von einem Vertrauensbruch. „Wir sind mit dem Versprechen in das Neubaugebiet gelockt worden, dass es dort eine Grundschule gibt.“ Dass diese aber nur einem Teil der neuen Bewohner zugute kommt, erschwere das Zusammenwachsen des Viertels, glaubt Bauer. Teilweise verläuft die Sprengelgrenze mitten durch eine Straße. „Es ist sehr eigenartig, wenn Kinder, die nebeneinander wohnen, auf verschiedene Schulen gehen.“

Gefährlicher Schulweg und Sorgen um Nachmittagsbetreuung: Pasinger Eltern fordern Neueinteilung der Sprengel

Ein weiteres Problem sei der Weg zur Oselschule. Die Kinder müssen dabei die Paul-Gerhardt-Allee und die Offenbachstraße überqueren. Dort gebe es aber keine sicheren Übergänge. „Für unsere Kinder ist der Schulweg selbst in der vierten Klasse nicht alleine zu bewältigen.“ Die Folge: Einige Eltern fahren sie mit dem Auto. Das führe zu mehr Verkehr in Schulnähe. Daher müsse die Sprengel­einteilung korrigiert werden.

Auch Stephan Kelch ist mit der aktuellen Situation unzufrieden. Seine Kinder wechseln wegen der neuen Sprengel im September von der Grandl- auf die Oselschule. Dort sei die Nachmittagsbetreuung aber wesentlich schlechter ausgebaut. Während die Grandl­schule aktuell 250 Plätze anbieten könne, gebe es an der Oselschule nicht einmal 80. Er und weitere Eltern fürchten nun, zum kommenden Schuljahr ohne Betreuungsmöglichkeit dazustehen, weil sie nicht länger die Angebote des anderen Sprengels nutzen dürfen. „Dies bringt Familien in erhebliche Nöte“, schreiben Kelch und seine Mitstreiter an den BA. Sie hoffen kurzfristig auf Übergangslösungen und langfristig auf mehr Betreuungsplätze.

Eltern fordern Korrektur der Sprengel: Uneinigkeit bei BA und Stadt München

Unterstützung erhalten die Eltern vom BA. Eigentlich hatte das Gremium den Plänen schon zugestimmt. „Wir haben hier eine falsche Entscheidung getroffen“, sagt Christian Müller (SPD) stellvertretend. Nicht in die benachbarte Schule gehen zu dürfen, sei abstrus. „Es ist kein Pipifax, denn der Schulweg wird so erheblich länger“, sagt Müller. Der BA fordert daher rasch eine Sondersitzung mit dem Referat für Bildung und Sport (RBS) und der Regierung von Oberbayern, um das Thema nochmal zu diskutieren.

Christian Müller (SPD) räumt falsche Entscheidung des BA ein. © Schlaf

Das RBS hält jedoch nichts von einer Überarbeitung der Sprengel. Dafür sei wegen der bevorstehenden Einschreibung am 16. März zu wenig Zeit. Die aktuelle Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem BA und den betroffenen Schulleitern gefällt worden. Hintergrund sei, dass bei einer Vergrößerung des Sprengels der Hermine-von-Parish-Schule zu wenige Kinder die Oselschule besuchen würden. Das wiederum könne dort „unterrichtsbezogene Einschränkungen“ zur Folge haben. Zudem gebe es keinen gesetzlichen Anspruch zum Besuch der nächstgelegenen Grundschule, so RBS-Sprecher Andreas Haas.

