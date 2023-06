Vermittlung von rechtlicher Betreuung: Voraussetzungen für Job

Pasinger Verein vermittelt Freiwillige, die rechtliche Betreuung anderer Menschen übernehmen

Von: Andreas Schwarzbauer

Andrea Killer stellt als rechtliche Betreuerin auch Anträge bei Behörden. © dpa/Robert Michael

Ein Pasinger Verein vermittelt ehrenamtliche Helfer, die zu rechtlichen Betreuern für Hilfsbedürftige werden. Eine Betreuerin erzählt über den Job:

Pasing ‒ Clara Schmidt (Name geändert) ist dement und kann ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln. Deshalb hat sich Andrea Killer darum gekümmert, als ihr Umzug ins Altenheim anstand. Sie beantragte Zuschüsse bei der Regierung von Oberbayern, damit Schmidt die Senioreneinrichtung bezahlen kann, bestellte Essen auf Rädern ab und löste die Wohnung auf. Nun beantwortet sie Briefe der Behörden, kauft ihr neue Schuhe oder entscheidet über Zahnbehandlungen. Andrea Killer ist aber nicht mit Schmidt verwandt, sondern hilft der Frau, die ihr anfangs völlig unbekannt war, ehrenamtlich.

Andrea Killer © privat

Die Neuhauserin engagiert sich seit acht Jahren im Betreuungsverein München. Dieser sitzt in Pasing, vermittelt Freiwillige mit Menschen, die eine rechtliche Betreuung benötigen und sucht ständig neue Ehrenamtliche.

Vermittlung von rechtlicher Betreuung: So kann man sich engagieren

Andrea Killer stieß über einen Zeitungsartikel auf den Verein. „Ich wollte mich gerne ehrenamtlich engagieren, um etwas zurückzugeben, und das erschien mir sehr sinnig“, erklärt sie. Sie belegte einen Einführungskurs des Vereins und lernte eine Seniorin kennen. „Man schaut, ob man sich sympathisch ist, und nur, wenn alles passt, wird man zugeteilt.“

Das Amtsgericht prüft anschließend das Führungszeugnis, legt die Aufgaben fest und ernennt den Ehrenamtlichen zum offiziellen Betreuer. Durchschnittlich zwei Stunden Zeit sollte er sich dafür wöchentlich nehmen.



Andrea Killer unterstützt derzeit zwei demente Seniorinnen, die im Altenheim leben. „Ich übernehme alles, was von den Behörden kommt. Es ist zwar viel Papierkram und man muss sich in viele Themen hineinfuchsen, aber dafür bekommt man viel Dankbarkeit zurück“, sagt sie.

Vermittlung von rechtlicher Betreuung: Voraussetzungen für Job

Die Sachbearbeiterin bei einer Versicherung versuche, alles mit ihren Schützlingen abzusprechen. „Ich komme vorbei und nehme mir die Zeit, mit ihnen zu reden. Das ist mir wichtig.“ Bei Fragen können sich die derzeit rund 35 Ehrenamtlichen jederzeit an den Betreuungsverein wenden.

Voraussetzungen für die Tätigkeit seien Freude am Umgang mit Menschen, keine Scheu vor behördlichen Schreiben und die Bereitschaft, sich langfristig zu engagieren, sagt Killer.



Der Verein informiert am Dienstag, 20. Juni, von 18 bis 20 Uhr an der Bodenseestraße 3a kostenlos über die Tätigkeiten eines rechtlichen Betreuers im Hinblick auf die Gesundheits- und Vermögenssorge sowie die Vertretung gegenüber Behörden. Anmeldung an betreuungsverein-muenchen@bgfpg.de.

