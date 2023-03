Sperrungen wegen des U5-Baus sorgen für mehr Autos in Pasinger Quartier – was Anwohner fordern

Von: Andreas Schwarzbauer

Dass viel mehr Autos durch die Mitterfeldstraße fahren, ist für die Senioren ein Problem. © Andreas Schwarzbauer

Zunehmender Verkehr an der Mitterfeldstraße in Pasing sorgt für enormen Ärger bei den Senioren. Durch die vielen Autos können sie kaum noch die Straße queren. Welche Lösungen kommen könnten:

Pasing ‒ Lange muss Edeltraut Hanner auf eine Lücke zwischen zwei Autos warten, bis sie mit ihrem Rollator die Mitterfeldstraße überqueren kann. Der Verkehr hat dort erheblich zugenommen, denn wegen der U-Bahn-Verlängerung sind seit Februar die Willibald-, die Gotthard- und die Fischer-von-Erlach-Straße gesperrt. Somit ist die Mitterfeldstraße die einzige Verbindung aus dem Laimer Süden in Richtung Westen.

„Der Verkehr ist brutal geworden. Es ist jetzt eine Hauptverkehrsachse. Für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, ist es eine uferlose Situation“, sagt Nikolaus Schön von der Alten- und Familienhilfe „Die Mitterfelder“. Und solche Menschen gibt es aufgrund des hohen Seniorenanteils viele in dem Viertel. „Die Mitterfelder“ bieten für sie einen Mittagstisch oder einen Kaffeenachmittag an. Hanner besucht diese Veranstaltungen gerne, aber: „Es ist schwierig geworden, über die Straße zu kommen“, sagt sie.

Mit dieser Erfahrung ist sie nicht allein. Das hat die Seniorenbeauftragte Franziska Miroschnikoff auf den Plan gerufen. Sie fordert beim Bezirksausschuss nun eine Bedarfsampel oder zumindest einen Zebrastreifen. Eine gute Stelle ist nach Ansicht der Anwohner auf Höhe des kleinen Ladenzentrums an der Mitterfeldstraße 8. Da sich dort zudem ein Kindergarten befindet, würden auch die Familien des Quartiers profitieren. Zudem befinden sich „Die Mitterfelder“ direkt daneben.

Verkehr bereitet Senioren Schwierigkeiten: Bushaltestellen-Verlegung sorgt für Ärger

Ein weiteres Ärgernis für die Anwohner ist, dass die Bushaltestelle „Fischer-von Erlach-Straße“ in Richtung Laim wegen der Bauarbeiten an die Ecke Mitterfeld-/Fischer-von-Erlach-Straße verlegt wurde. Dort sei aber zum Leidwesen der Rollator-Nutzer der Gehweg sehr schmal. Zudem sei die Überquerung der Straße im Kurvenbereich gefährlich, meint Hanner. Sie und weitere Anwohner fordern daher die Verlagerung der Haltestelle ebenfalls an die Mitterfeldstraße 8. Dann würden auch die Fahrgäste von einem Fußgängerübergang dort profitieren. Außerdem wünschen sich die Senioren eine Überdachung und eine Wartebank.



Ein anderer Vorschlag der Anwohner sind Kurzzeitparkplätze an der Karpuner Straße. Da der Bus während der Bauzeit durch die Mitterfeldstraße fahren muss, sind viele Parkplätze weggefallen. Das sei für Pflegedienste ein Problem. Sie würden nun häufig auf dem Gehweg parken, sodass die Senioren dort nicht mehr hindurchkommen. „Es muss etwas passieren, denn die Arbeiten dauern noch jahrelang“, sagt Miroschnikoff.

