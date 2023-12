Schriftzug am Eingang kehrt nach sechs Jahren zurück – so geht es für die Marktleute weiter

Von: Andreas Schwarzbauer

Über den neuen Schriftzug an der Bäckerstraße freuen sich (von links) Frieder Vogelsgesang und Maria Osterhuber-Völkl vom BA sowie Werksleiterin Kristina Frank. © Kommunalreferat

Der Pasinger Viktualienmarkt hat endlich wieder einen Schriftzug am Eingang. Nach Jahren ist eine neue Beschilderung fertig geworden - pünktlich zur anstehenden Sanierung.

Pasing – Der Pasinger Viktualienmarkt hat seinen Schriftzug am Eingang wieder. Vor einigen Jahren war er wegen einer Dachsanierung abmontiert worden und anschließend nicht mehr auffindbar. Bereits 2017 hatte der Bezirksausschuss gefordert, wieder Buchstaben anzubringen.

Sechseinhalb Jahre später ist es so weit: Die Markthallen München haben eine Nachbildung anfertigen lassen. 23 weiße Buchstaben weisen nun wieder auf den Markt, der etwas versteckt an der Bäckerstraße liegt, hin. Sie seien aus modernen Materialien hergestellt und leuchten im Dunkeln. „Vor allem in der dunklen Jahreszeit ein toller Effekt, um Kundschaft in den Markt zu locken“, freut sich die erste Werksleiterin Kris­tina Frank.

Zwei Varianten für Sanierung

Das soll den Händlern auch helfen, ab 2025 die zweijährige Sanierung des Komplexes zu überstehen. Ein TÜV-Gutachten hat beim Pasinger Viktualienmarkt und vier weiteren Märkten gravierende Mängel bei Hygiene und Brandschutz festgestellt. Der Elisabethmarkt in Schwabing wird deshalb gerade neu gebaut, die Marktleute sind in Containern untergebracht worden. Eine solche Lösung ist auch in Pasing geplant.

Anfang 2024 wird das Kommunalreferat dem Stadtrat zwei Varianten für die Sanierung vorlegen. Der historische Vierkanthof soll bleiben, die Stände aber an den Außenseiten angeordnet werden, um in der Mitte einen Aufenthaltsbereich zu schaffen. Während der Bauzeit können die Kunden auf einem Interimsmarkt vor den Pasing Arcaden einkaufen. Vor allem die Pasinger Stadtbibliothek könnte profitieren.

