Pasinger Vorwiesen: Infos zum Programm

Benediktbeurer sorgen für das Essen – worauf sie Wert legen, wie das Programm heuer aussieht

Von: Andreas Schwarzbauer

Auf die Pasinger Vorwiesn freuen sich (von links) Arge-Vorsitzender Andreas Kirchmeier, die neuen Wirte Michael Lautenbacher und Christoph Otto, Richard Sturm von der Brauerei, Steffi Denk und Toni Hinkofer von der Arge sowie Pfarrer Alois Emslander. © Andreas Schwarzbauer

Die Pasinger Vorwiesn soll auch dieses Jahr wieder ein gelungenes Zusammensein für Pasinger werden. Welches Programm geboten wird, wer für Speis und Trank sorgt:

Pasing ‒ Die Pasinger Vorwiesn wird heuer ein Weißbier-­Karussell, einen Pizza-Stand und eine Burger-Braterei haben. Verantwortlich dafür sind die beiden neuen Wirte Christoph Otto (34) und Michael Lautenbacher (32). Die beiden kommen aus Benediktbeuern und haben in Corona-Zeiten mit einem mobilen Pizza-Ofen angefangen.

Damit sind sie so erfolgreich gewesen, dass sie inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter haben, das Lokal „Mittendrin“ in Bad Tölz betreiben und mit ihrem Foodtruck bei großen Veranstaltungen wie den Rammstein-Konzerten im Olympiapark zu finden sind.

Pasinger Vorwiesen: Vegetarisches und Schmankerl vom Catering

Auch bei Volksfesten – zuletzt in Mammendorf – übernehmen sie das Catering. „Wir wollen dem Festzeltsterben entgegenwirken und die Bierzeltkultur bisschen umkrempeln. Beispielsweise wollen wir vegetarische Gäste abholen, indem wir mehr als nur Kasspatzen anbieten“, sagt Otto. Aber auch traditionelle bayerische Schmankerl stehen auf der Speisekarte.



„Die beiden passen hervorragend zur Vorwiesn. Sie denken innovativ und dadurch, dass sie das kulinarische Angebot erweitern, werden wir attraktiver für die Besucher. Vegetarisch und nachhaltig trifft den Zeitgeist“, sagt Andreas Kirchmeier. Er ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Pasinger Vereine, die das Volksfest jedes Jahr organisiert.

Kirchmeier ist froh, Otto und Lautenbacher nach der kurzfristigen Absage des bisherigen Festwirts für das Volksfest gewonnen zu haben. Sie werden auch das Essen auf dem Aubinger Herbstfest übernehmen. Das Bier auf der Vorwiesn liefert wie gewohnt die Schlossbrauerei Kaltenberg.



Pasinger Vorwiesen: Infos zum Programm

Das Pasinger Volksfest startet offiziell am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr mit dem Anstich im Festzelt an der Silberdistelstraße. Bereits ab 18 Uhr spielt die Harthauser Musi, am Donnerstag steht ab 18.30 Uhr Nachtstark auf der Bühne. Am Freitag gibt es eine Kindergartenführung (ab 9 Uhr), bei trockenem Wetter einen Flohmarkt (12 bis 17.30 Uhr) und den Bürgerempfang des Bezirksausschusses (ab 16 Uhr). Zudem tritt das Stelzentheater Foolpool (14.30 bis 16 Uhr) auf. Ab 19 Uhr spielt die Guten A-Band.

Am Samstag finden die Pasinger Schafkopfmeisterschaft (ab 9.30 Uhr) sowie der Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen bei den Schaustellern (13 bis 18 Uhr) statt. Abends zeigt die Band Sauwuid ihr Können. Sonntags stehen ein Festgottesdienst (ab 9.30 Uhr), ein Oldtimertreffen (ab 10.30 Uhr) und eine Verlosung (ab 21.30 Uhr) auf dem Programm.

Für Musik sorgen die Original Zuchthausmusikanten (10.30 bis 14 Uhr) sowie die Cagey Strings (ab 18 Uhr). Den Abschluss bildet am Montag ab 20 Uhr der Kabarett-Abend mit Wolfgang Krebs. „Ich freue mich, dass wir wieder zamm kommen und gemeinsam feiern können“, sagt Kirchmeier.

