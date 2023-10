Schon wieder müssen Bäume einem Neubau weichen – diesmal zeigt der Bürgerprotest in der Waldkolonie Erfolg

Von: Marie-Julie Hlawica

Noch bemühen sich die Nachbarn aber weiter um den Erhalt der über 100 Jahre alten dortigen Hainbuchen und Eichen. © privat

Zugunsten eines Neubaus in der Pasinger Waldkolonie sollen zahlreiche Bäume gefällt werden. Das bereitet den Anwohnern Unmut, den sie erfolgreich kundgetan haben:

Pasing ‒ Die Nachverdichtung, um Wohnraum zu schaffen, kennt auch im Münchner Westen kaum Grenzen. Nun trifft es ein parkähnliches Villengrundstück an der Lichtingerstraße, vor dessen Bebauung Anwohner vehement um den Baumerhalt kämpfen. Acht von zwölf, zum Teil über 100 Jahre alten, Bäumen sollen dem Neubau ge­opfert werden.

„Es war sehr emotional“, berichtet Nachbarin Monika Ermert vom ersten Tag des Kahlschlags, an dem bereits zwei Baumriesen fielen. „Wir haben mehrfach die Polizei gerufen, denn weder wurden wir vorab über die Fällungen informiert, noch die Straße vorsorglich gesperrt.“ Der alarmierte Bund Naturschutz fand in einem der Altbäume ein Hornissennest – Grund genug, die Fällung sofort zu stoppen.



Protest gegen Baumfällungen: „Vernünftige Lösung“ gefunden

Für die Untere Naturschutzbehörde bejahte Thorsten Vogel auf Hallo-Nachfrage: „Die Fällung von zwei Bäumen, deren Kronen über Gehweg und Straße ragen, wurde ausgesetzt, da die Polizei die Sicherung der Verkehrsflächen durch eine verkehrsrechtliche Anordnung gefordert hat. Außerdem befindet sich in einem der beiden Bäume ein Hornissennest. Aus artenschutzrechtlichen Gründen darf der Baum erst gefällt werden, wenn die Hornissen abgestorben sind.“ Damit sei wohl im Dezember zu rechnen. Monika Ermert bedauert das zutiefst: „Denn in die Stämme haben Spechte Höhlen geschlagen, andere Tierarten haben in den Baumkronen ihren Lebensraum gefunden. Viele wurden schon jetzt vertrieben.“



Der Abriss eines alten Hauses an der Lichtingerstraße ist sicher. Auf dem knapp 1000 Quadratmeter großen Grundstück sollen Doppelhaushälften entstehen. © Visualisierung: 1870 Villenbau

Auch Maximilian Weber vom Bauträger „1870 Villenbau“ äußert sich auf Anfrage zu den Fällungen: „Im Zuge der Baumaßnahme ist es auch aufgrund baurechtlicher Vorgaben nicht möglich, sämtliche Bäume auf dem Grundstück zu erhalten. Wir haben hier aber in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde eine vernünftige Lösung gefunden und werden zu fällende Bäume durch Ersatzpflanzungen kompensieren.“ Vogel bestätigt auch das: „Als Ersatz wurden acht standortgerechte Laubbäume angeordnet.“

