Angespannte Situation am Irmonherplatz: Kostenlose WC-Münzen sollen Notdurft-Verrichtung erleichtern ‒ Pflanzaktion geplant

Von: Andreas Schwarzbauer

Am Irmonherplatz soll die Situation um Wildbiesler mit kostenlosen WC-Münzen entspannt werden. © Andreas Schwarzbauer

Kostenlose WC-Münzen sowie mehr Bepflanzung sollen die angespannte Situation am Irmonherplatz entlasten. Wie das funktionieren soll:

Pasing ‒ Im Rahmen eines Pilotprojektes gibt ein Laden kostenlos Münzen für die Toiletten am Pasinger Bahnhof aus. Die Idee dazu stammt vom Allparteilichen Konfliktmanagement in München (Akim). Es ist ein Baustein, um die Situation am Irmonherplatz zu entspannen.

Anwohner beschweren sich schon länger darüber, dass sich eine Gruppe von bis zu 30 Personen regelmäßig an der kleinen Grünanlage trifft und bis tief in die Nacht dort bleibt – teils lautstark. Zudem beklagen sie, dass einige in die Innenhöfe pinkelten. „Am Pasinger Bahnhof gibt es keine kostenfreie Toilette. Das ist ein Problem“, sagt Monika Strohmayer von Akim.

Daher wollen sie und ihre Kollegen ausprobieren, ob die kostenlosen WC-Münzen für die Leute, die sich am Irmonherplatz treffen, zu einer Besserung führen.

Zudem sei eine gemeinsame Pflanzaktion geplant, bei der sich die unterschiedlichen Parteien austauschen könnten. „Jeder soll die berechtigten Anliegen des anderen kennenlernen. Es geht immer ein Stück weit um gegenseitiges Verständnis“, sagt Strohmayer. Sie ist zuversichtlich, dass dies klappt, da sie alle Beteiligten als mitwirkungsbereit und kooperativ erlebt habe.

