Ausgezeichnet: Diese Patenschaften sind in München einmalig

Eine schöne Zeit mit seinem Patenkind verbringen und damit die psychische Gesundheit schützen. Das ist das Ziel des Teams rund um Simone Wiesner (1.v.li.) vom SKF. © Patricia Stücher

Der Sozialdienst katholischer Frauen kümmert sich mit Paten um psychisch kranke Kinder, die oftmals aus dem Raster fallen. Infos zum Programm:

München ‒ „Ich habe mit meinem Patenkind das Radfahren geübt. Es ist schön, zu beobachten, wie stolz es jetzt selbstständig durch den Park radelt“, sagt Felicia Weber. Sie ist ehrenamtliche Patin beim Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) mit Sitz an der Dachauerstraße 48 für einen fünfjährigen Jungen.

Das Angebot richtet sich an Kinder von psychisch erkrankten Eltern und ist jetzt mit dem Ehrenamtspreis des Bayerischen Landtag – verbunden mit einem Preisgeld von 10 000 Euro – belohnt worden.

Die Freude über die Auszeichnung ist groß. „Die Arbeit der Paten wird dadurch wertgeschätzt. Außerdem ist es ein weiterer Schritt zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen“, sagt Elisabeth Siegl, Koordinatorin der Kinderpatenschaften. Insgesamt wurden fünf Initiativen aus über 100 Bewerbungen ausgewählt.



„Ich habe mich für diese Patenschaft entschieden, da ich im Leben sehr viel Glück hatte und habe und dies gerne auch wieder weitergeben bzw. zurückgeben möchte. Der schönste gemeinsame Tag für Benita (8 Jahre) war letztes Weihnachten mit gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken und Plätzchen backen“, sagt Christine Richter.

Patenschaften für psychisch kranke Kinder: Kinder oft unbeachtet

Das Motto in diesem Jahr war „Lichtblickmacher – ehrenamtliches Engagement für psychische Gesundheit“. „Unser Angebot ist per se der Lichtblickmacher“, sagt Simone Wiesner, die neue Leiterin der Kinderpatenschaften. „So eine ehrenamtliche Tätigkeit für Kinder psychisch erkrankter Eltern wie wir sie anbieten, gibt es sonst in der Stadt nicht“, ergänzt sie.



Für psychisch erkrankte Erwachsene gäbe es zwar genug Anlaufstellen, doch die Kinder fallen häufig durch das Netz und da setze der Verein an. Derzeit betreut der SKF 48 Patenschaften. „Es ist wichtig, dass die Kinder in einem stabilen Umfeld aufwachsen, dies ist jedoch aufgrund von psychischer Erkrankung nicht immer möglich.“



Patenschaften für psychisch kranke Kinder: So kann man Pate werden

Wer Pate werden kann? „Es gibt keine speziellen Kriterien. Aktuell reicht die Altersspanne der Ehrenamtlichen von 24 bis 80 Jahren“, erklärt die 39-Jährige. Allerdings: Männer machen unter den Paten derzeit nur einen Anteil von 15 Prozent aus.



Wichtig sei, dass die Paten über einen längerfristigen Zeitraum von drei bis fünf Jahren die Tätigkeit ausüben. Das ehrenamtliche Projekt solle den Kindern schließlich eine langfristige Perspektive bieten. „Bei uns ist kein Kontakt der Familien mit dem Jugendamt notwendig, es gibt keinen Hilfeplan. Wir begleiten die Patenschaften bis zur Volljährigkeit, die Beziehung zwischen Paten und Kindern bleibt in der Regel aber auch darüber hinaus bestehen.“ sagt Wiesner.



Das gemeinsame Fußballspielen bindet - und macht Groß und Klein Spaß. © SKF

Das gewonnene Preisgeld fließe vollständig in die Arbeit mit den Paten ein. So werden damit Ausflüge, wie eine Lamawanderung im Oktober, oder ein Gruppenangebot für die Kinder finanziert. Infos zum Verein und zur Anmeldung für die monatliche Online-Sprechstunde: https://www.skf-muenchen.de/unser-angebot/patenschaften/.

