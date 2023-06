Patrick Cramer ist neuer Präsident der Münchner Max-Planck-Gesellschaft

Teilen

Patrick Cramer ist neuer Präsident der Münchner Max-Planck-Gesellschaft. © Swen Pförtner/dpa

Patrick Cramer ist der neue Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Der 54-Jährige wurde für die Amtsperiode von 2023 bis 2029 gewählt.

München ‒ Der Chemiker und Molekularbiologe Patrick Cramer ist neuer Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Der 54-Jährige übernahm das Amt planmäßig am Donnerstag auf deren Jahresversammlung, wie die Münchner Forschungseinrichtung mitteilte.

Patrick Cramer ist neuer Präsident der Münchner Max-Planck-Gesellschaft

Laut Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) wurde er für die von 2023 bis 2029 dauernde Amtsperiode bereits im vergangenen Jahr gewählt. Cramer folgt auf den Elektrochemiker und Materialwissenschaftler Martin Stratmann, der der Max-Planck-Gesellschaft seit 2014 als Präsident vorstand.

Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried wird 50

Bislang war der neue Präsident Direktor am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Der gebürtige Stuttgarter studierte Chemie in seiner Heimatstadt und in Heidelberg, promovierte später in Molekularbiologie.

„Es freut mich als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft nach München zurückzukehren und meine Erfahrungen aus verschiedenen Wissenschaftssystemen zur Förderung der Spitzenforschung in Deutschland einzusetzen“, erklärte der 54-Jährige in seiner Antrittsrede.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.