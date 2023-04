München ist die Pendler-Hauptstadt in Deutschland ‒ So viele Menschen kommen täglich zur Arbeit in die Stadt

München ist deutschlandweit die Stadt mit der höchsten Einpendlerzahl. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Täglich kommen Pendler zur Arbeit nach München - weitaus mehr als in anderen Städten wie Frankfurt oder Hamburg. Aber auch innerhalb der Stadt pendeln viele.

München ist die Pendler-Hauptstadt in Deutschland - über 500.000 Personen pendeln täglich von außerhalb in die bayerische Landeshauptstadt ein.

Das geht aus einer Auswertung der Daten von 2021 zum Pendlerverhalten anlässlich des Starts des Deutschlandtickets am 1. Mai vom bayerischen Landesamt für Statistik hervor.

Über 500.000 Pendler nach München jeden Tag - Spitzenrang in Deutschland

„Die Attraktivität Münchens spiegelt sich auch in den Einpendlerzahlen wider. Über eine halbe Million Menschen pendeln von außerhalb Münchens ein. München ist damit sogar in ganz Deutschland die Stadt mit der größten Einpendlerzahl, noch vor den Städten Frankfurt am Main und Hamburg,“ sagt die zuständige Expertin des Landesamts Frau Schubert.

Die Zahl der Einpendler beträgt für Frankfurt am Main 445.254 und für Hamburg 426.921 Personen.

Über eine halbe Million innerörtliche Pendler in München

In München beträgt auch die Anzahl der innerörtlichen Pendler deutlich über eine halbe Million (601.583) Personen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung Münchens sind das 40,4 Prozent.

Aus München heraus pendeln jeden Tag 221.775 Personen. Das sind 14,9 Prozent der Stadt-Bevölkerung.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass bei der Pendlerrechnung im Wesentlichen der Wohn- mit dem Arbeitsort verglichen wird. Auf dieser Basis können also keine Aussagen darüber getroffen werden, ob diese Strecke tatsächlich, täglich oder nur an einzelnen Tagen zurückgelegt wird.

München belegt laut einer Verkehrsstudie auch den Spitzenplatz der staureichsten Städte Deutschlands. Die Zahlen im nationalen und internationalen Vergleich...

