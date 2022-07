Maria Trost feiert 50 Jahre Pfarrzentrum und Kirche an der Rueßstraße und baut ein neues Haus für Kinder

Von: Ursula Löschau

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: links das Pfarrzentrum Maria Trost zur Zeit seiner Einweihung 1972, rechts die heutige Ansicht mit einer großen Bautafel, die über das aktuelle Großprojekt der Pfarrei informiert. Denn an der Rueßstraße 47 entsteht bis Ende 2023 ein neues integratives Haus für Kinder. © Ursula Löschau

Das Pfarrzentrum Maria Trost feiert 50. Jubiläum und das mit einem Neubau, denn hinter dem Pfarrzentrum entsteht das „Haus der Kinder“. Die Zukunftspläne:

Untermenzing Hinter dem Pfarrzentrum von Maria Trost an der Rueßstraße heben Maschinen die Baugrube für das geplante neue Integrative Haus für Kinder aus. Davor wehen mehrere Fahnen und signalisieren schon von Weitem: Hier ist etwas Besonderes los. Und damit ist aktuell nicht einmal die Freude über den Baubeginn gemeint, sondern das 50-jährige Bestehen des Pfarrzentrums und der Kirche Maria Trost. Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, 10. Juli, mit einem Sommerfest fürs Viertel.

Die katholische Pfarrei selbst gibt es schon länger. 1956 wurde für den damaligen Ableger der Pfarrei St. Martin-Untermenzing am Rand der Angerlohe eine Notkirche gebaut. Im Viertel hatten sich unter anderem viele Vertriebene wie Schlesier und Sudetendeutsche angesiedelt.

50 Jahre Pfarrzentrum: Architektur auch heute noch hervorragend

Nahegelegene große Unternehmen wie Krauss-Maffei zogen Mitarbeiter an, besonders auch aus Südeuropa. Es entstand eine vielfältige Gemeinschaft, die Untermenzing bis heute präge, sagt Kirchenpflegerin Gertraud Krause. Und die über kurz oder lang eine größere Kirche samt Pfarrzentrum benötigte. Beides zusammen wurde 1972 eingeweiht.



Pfarrer Leslaw Magdziarek lobt die Pläne des damaligen Architekten Josef Jechart bis heute in den höchsten Tönen: „Es ist phantastisch gebaut. Was wir in dem Zentrum hier alles machen können. Und unsere Kirche ist ganz einmalig“, schwärmt er. Der Kirchenraum sei groß, biete Sitzplätze für bis zu 400 Besucher. Durch eine mobile Möblierung könne der Raum je nach Bedarf und Veranstaltung aber auch flexibel umgestaltet werden.

„Eine Multifunktionskirche“, sagt Pfarrer Magdziarek, in der neben Gottesdiensten und liturgischen Feiern auch Konzerte und andere kulturelle Aktivitäten stattfinden. Als weitere Besonderheit schätzen die „Trostler“, wie der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Fabian Heigl sagt, den Innenhof der Anlage. Der Pfarrhof sei wie ein „Dorfplatz“ – Begegnungsort und ebenfalls Schauplatz vieler Veranstaltungen für alle Generationen.



Von li.: Julia Heigl (Festausschuss), Kirchenpflegerin Gertraud Krause, Pfarrer Leslaw Magdziarek und Fabian Heigl (Pfarrgemeinderat). © Ursula Löschau

50 Jahre Pfarrzentrum: Neubau für Kindergarten in Arbeit

Angebote für Alt und Jung – vom Krabbelgottesdienst für die Kleinsten über die Jugendarbeit bis hin zu Seniorengruppen – sind auch absoluter Schwerpunkt der Gemeindearbeit. „Schon seit 65 Jahren ist Kinderbetreuung ein wesentlicher Punkt für die Pfarrei“, betont Gertraud Krause. Maria Trost unterhält einen Regel- und einen Integrations-Kindergarten, zusammen gibt es dort rund 200 Plätze.

Für Letzteren wird gerade ein Neubau errichtet, der ab Ende 2023 mehr Platz für drei Kindergarten- und eine Hortgruppe bieten soll. Zudem entstehen eine Mehrzweckhalle sowie einige Therapieräume. Die Zahl der Betreuungsplätze ändert sich durch die Baumaßnahme nicht. Die bereits bestehenden Gruppen sind bis zur Vollendung des Neubaus auf dem Gelände der Pfarrei in Containern untergebracht.

So wird am 10. Juli gefeiert Das Jubiläumsprogramm am Sonntag, 10. Juli, beginnt mit einem Festgottesdienst ab 10.30 Uhr in der Kirche (Rueßstraße 49-51). Im Anschluss sind alle zu einem Sommerfest im Pfarrzentrum eingeladen. Für Kinder steht unter anderem eine Hüpfburg bereit. Ab 16.30 Uhr gestalten die musikalischen Gruppierungen der Pfarrei eine Serenade. Zum Abschluss gibt es um 19.30 Uhr eine Feuershow.

