Pflege in München: Pflegepolitik „in Sackgasse“

Stadt legt Marktbericht zur Pflege in München vor - Sozialverband zieht ernüchterndes Fazit

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Pflegeverbände ziehen in München ein eher ernüchterndes Fazit. Es gebe vor allem kaum frei Plätze. © dpa/Tom Weller

Der Marktbericht zur Pflege in München wurde dem Soziaalreferat vorgelegt. Die Zahlen lassen nur ein eher ernüchterndes Fazit von den Verantwortlichen zu.

Wie steht es um die Pflege in München? Damit beschäftigt sich der Marktbericht, den das Sozialreferat nun vorgelegt hat. Dafür wurden die teil- und vollstationären Einrichtungen der Stadt befragt. Vollstationär können derzeit rund 8000 Plätze angeboten werden. Diese sind zu 96,3 Prozent belegt. Braucht es also mehr Angebote?

„Derzeit gibt es fast keine freien Plätze. Und um die Wartezeit mit einer Kurzzeitpflege zu überbrücken, fehlen ebenfalls die Angebote“, resümiert Ulrike Mascher, Landesvorsitzende des Sozialverbandes VdK Bayern. Und: „Änderung ist nicht in Sicht.“ Der Grund: „riesiger Personalmangel“, teilweise gebe es Aufnahmestopps. Das muss im Privaten ausgeglichen werden: „Der Druck wird an die pflegenden Angehörigen weitergegeben.“ Mascher bezweifelt, dass man für neue stationäre Plätze das Personal finde. „Daher stellt sich die Frage, ob man nicht eher die Tages- und vor allem die Nachtpflege stärken muss, um Angehörige zu entlasten“.

Pflege in München: Eigenanteil für eine Einzelzimmer in Pflegeeinrichtung bei fast 3000 Euro pro Monat

Erstmals hat die Stadt für den Marktbericht die Aufenthaltsdauer der im Jahr 2021 verstorbenen Bewohner in vollstationären Einrichtungen erfasst. Das Ergebnis: Jeder zweite Bewohner lebte nur bis zu einem Jahr in der Einrichtung, bevor sie oder er verstarb. Bisher wurde angenommen, dass ein noch größerer Teil der Bewohner innerhalb des ersten Jahres des Aufenthalts sterbe. Das konnte der Bericht für 2021 nicht bestätigen. Auch Mascher schätzt diesen Anteil als „realistisch“ ein.



Diese Zahl hat eine bittere Folge. Der Bericht führt auf, dass im Schnitt für ein Einzelzimmer der Eigenanteil bei 2900 Euro pro Monat lag. Mascher vom VdK führt an: „Bei sehr vielen liegt der Eigenanteil bei 3400 Euro und mehr.“ Der Bericht kritisiert, dass die Pflegereform der Bundesregierung diese Eigenanteile nur geringfügig gesenkt habe. Und komplett ausgenommen von diesem Nachlass sind jene 50 Prozent der Bewohner, die im ersten Jahr im Heim versterben:

Pflege in München: Pflegepolitik „in Sackgasse“

„Die finanzielle Entlastung greift erst bei einem längeren Aufenthalt.“ Generell schätzt Mascher, dass die Preise noch steigen werden, da die Personalkosten steigen. „Das wird dazu führen, dass der Anteil der Sozialhilfeempfänger, also Menschen, die sich die Kosten nicht mehr leisten können und ‚Hilfe zur Pflege‘ beantragen müssen, weiter steigt.“ In manchen Häusern liege die Quote bei 50 Prozent.



Maschers Resümee: „Die Pflegepolitik ist in einer Sackgasse.“ Denn die Gefahr, wegen Pflegebedürftigkeit in die Armut abzurutschen, sei leider sehr hoch. Ihr Vorschlag: eine Vollversicherung und die kostengünstigere Pflege zu Hause mit Unterstützungsangeboten zu fördern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.