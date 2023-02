Tel Aviv, Berlin, London, München ‒ Lahav Shani wird neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker

Von: Kristina Beck

Die Münchner Philharmoniker spielen hier noch unter der Leitung des Vorgängers Valery Gergiev zur Eröffnung der Isarphilharmonie im Orchestersaal. Der Bau dient dem renommierten Orchester als Interimsspielstätte während der mehrjährigen Sanierung des Kulturzentrums Gasteig. © Peter Kneffel/dpa

Weil er sich nicht genug von Putin distanziert hatte, wurde Gergijew bei den Münchner Philharmonikern entlassen. Der neue Chefdirigent wird Lahav Shani.

München ‒ Knapp ein Jahr nach dem Rauswurf von Waleri Gergijew bei den Münchner Philharmonikern steht der Nachfolger fest. Mit gerade 34 Jahren wird Lahav Shani der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker.

Am Mittwoch stimmte der Stadtrat für die Berufung des israelischen Musikers. Starten werde Shani im Jahr 2026, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach dpa-Mitteilung anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages.

Der 34-jährige Shani hat schon beachtliche Erfolge gefeiert. So folgte er 2020 Zubin Mehta als neuer Musikdirektor des Israelischen Philharmonie-Orchesters in Tel Aviv. Auch Ensembles wie die Berliner Philharmoniker oder das London Symphony Orchestra dirigierte er bereits. Kürzlich stand er am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Gergijew war im vergangenen März entlassen worden, wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach Meinung des Stadtrats hatte sich der Musiker nicht ausreichend von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert, mit dem er befreundet sein soll.

