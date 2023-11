Kulturbürgerhaus-Pläne in Allach-Untermenzing auf Eis: BA will Antworten ‒ Verwaltung und Stadtrat am Zug

Die Pläne für ein neues Kulturbürgerhaus für Allach-Untermenzing liegen auf Eis. Derweil steigt im Vereinsheim an der Eversbuschstraße der Sanierungsbedarf an. © Ursula Löschau

Ein Kulturbürgerhaus in Allach-Untermenzing ist die wichtigste Forderung des jüngsten Bürgerforums für den Stadtbezirk. Aktuell liegen die Pläne aber auf Eis.

Allach ‒ Ein Kulturbürgerhaus für Allach-Untermenzing ist laut Ingrid Haussmann (CSU), Vorsitzende des Unterausschusses Kultur im örtlichen BA, in diesem Themenbereich die wichtigste Forderung des jüngsten Bürgerforums für den Stadtbezirk. Auch die Viertelpolitiker selbst fragen sich, in welcher Schublade die Pläne für ein Kultur- und Bürgerzentrum verschwunden sind.

Kulturbürgerhaus-Pläne liegen auf Eis: BA Allach-Untermenzing will Antworten

Der BA will daher Vertreter der Stadt sowie des Stadtrats einladen und informiert werden. Anlass ist ‒ neben dem Bürgerwunsch ‒ der steigende Sanierungsbedarf im Vereinsheim in Allach sowie der jüngste Stadtratsbeschluss zugunsten eines ähnlichen Projekts in Pasing.

Hallo gegenüber erklärt Heike Kainz, CSU-Stadträtin und ehemalige BA-Vorsitzende: „Unser Kulturbürgerhaus wurde aufgrund der Pandemie und den sich daraus ergebenden finanziellen Schwierigkeiten zu unserem großen Bedauern auf Eis gelegt. Ich bin der Meinung, dass die Planungen jetzt endlich wieder aufgegriffen werden müssen.“

Spätestens nächstes Jahr müsse es damit vorangehen. Das Pasinger Projekt sei in der Planung viel weiter fortgeschritten. „Außerdem haben die Pasinger ihren einzigen großen Saal im Hotel Post durch Abriss verloren“, weiß Kainz.

Kulturbürgerhaus-Pläne liegen auf Eis: Das sagen Stadtrat und Kommunalreferat

SPD-Stadtrat Christian Müller teilt auf Anfrage mit: „Aktuell hängt das Vorhaben wohl im Kommunalreferat.“ Dessen Aufgabe sei es, „Zeitplan und Finanzierung vorzulegen“. Einen erneuten Anstoß brauche es nicht: „Es gibt ja einen Auftrag, der halt weitergeführt werden muss.“



Andreas Sigl vom Kommunalreferat erläutert: „Die Vorplanung wurde 2019 aufgenommen und ist längst abgeschlossen. Als nächster Schritt wären die Ergebnisse dieser Planung dem Stadtrat zur Erteilung des Projektauftrags vorzulegen, um die Finanzierung der Maßnahme zu sichern.“

Das Projekt sei deshalb beim Haushaltsplanentwurf für 2023 und nochmal für 2024 angemeldet worden. Es wurde laut Sigl jedoch in beiden Fällen „gemäß mehrheitlichem Beschluss des Stadtrats nicht in den Haushaltsplan aufgenommen“. Der Referatssprecher ergänzt: „Die Maßnahme ist daher bis auf Weiteres zurückgestellt. Ohne Finanzierung kann das Projekt nicht fortgeführt werden.“

