Münchner Mindestlohn: So sehen die Pläne des OB konkret aus

Die SPD/Volt-Fraktion konkretisiert ihren Vorstoß für einen Mindestlohn in München. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die SPD/Volt-Fraktion konkretisiert ihren Vorstoß für einen Mindestlohn in München. Ein Beschluss ist bereits am 19. Juli möglich. Die konkreten Pläne.

München ‒ Die Landeshauptstadt besticht durch ihre hohe Lebensqualität. Damit gehen aber auch Lebensunterhaltskosten einher, die höher sind als in anderen Städten. Deshalb soll nun ein kommunaler Mindestlohn eingeführt werden. Auf Initiative der SPD/Volt-Fraktion wurde jetzt ein Konzept vorgelegt, das der Verwaltungs- und Personalausschuss am Mittwoch, 19. Juli, beschließen soll.

Mindestlohn für München: „London Living Wage“ als Vorbild

Der Mindestlohn gilt allerdings nicht für jeden Arbeitnehmer im Stadtgebiet. Zwar sollen auch private Unternehmen in die moralische Pflicht genommen werden, der neue Mindestlohn wird sich allerdings am Vorbild des „London Living Wage“ orientieren. In der britischen Hauptstadt gibt es einen freiwilligen Mindestlohn, der den tatsächlichen Lebenshaltungskosten entspricht.

Unternehmen verpflichten sich, ihren Mitarbeitern einen Lohn zu bezahlen, der an diesen angepasst ist. Dafür werden sie zertifiziert. Die Zahl der zertifizierten Unternehmen in London beträgt derzeit rund 3400.



In München geht die Stadt mit gutem Beispiel voran. Sie zahle laut SPD schon jetzt mindestens 16 Euro pro Stunde und werde die wenigen Mitarbeiter, die weniger verdienen, gleichstellen.

SPD/Volt-Fraktion konkretisiert 16-Euro-Vorstoß für München

Dies wird zunächst in Pilotprojekten in Reinigung und Sicherheit getestet. Zudem werde der Münchner Mindestlohn bei Ausschreibungen auch zum Zuschlagkriterium für Unternehmen gemacht, die für die Stadt arbeiten wollen.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD/Volt-Fraktion, Christian Köning, erklärt: „Mit der Mindestlohninitiative kämpft die SPD für eine bezahlbare und soziale Stadt.“ Alle Münchner sollen sich ihr Leben in der Stadt leisten können. „Das ist eine Frage von Respekt. Viele Menschen haben das Gefühl, immer mehr zu arbeiten, sich jedoch trotzdem immer weniger leisten zu können.“

Lob kam von Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di München: „Ein Münchner Mindestlohn ist keine Luxusforderung, sondern eine Notmaßnahme, um Armut trotz Arbeit zu verhindern.“

