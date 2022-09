Neue Werkstadt für Münchner S-Bahnen in Aubing geplant

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Projektleiter Dietmar Biehler präsentiert mithilfe einer 3D-Simulation die Pläne für das neue S-Bahn-Werk. © Andreas Schwarzbauer

Neue Werkstadt für S-Bahn-Züge geplant: Was auf dem früheren Areal für Regionalzüge an der Rupert-Bodner-Straße in Aubing ab 2024 passieren soll.

Aubing - Eine Instandhaltungshalle für S-Bahn-Züge entsteht voraussichtlich ab 2024 im Gewerbegebiet an der Rupert-Bodner-Straße in Aubing. Der Neubau ersetzt das ehemalige und baufällige Betriebswerk für Regionalzüge, das auf ein Areal östlich der Bergsonstraße gezogen ist. „Um die Verkehrsleistung zu erweitern, beschaffen wir neue Fahrzeuge. Dafür benötigen wir natürlich auch mehr Werkstätten“, erklärt Projektleiter Dietmar Biehler. Daher entsteht in Aubing ein zweites S-Bahn-Werk. Bisher existierte nur in Steinhausen im Münchner Osten eine derartige Anlage.

Neue Werkstadt für S-Bahnen in München: Pläne für Areal an der Rupert-Bodner-Straße in Aubing

An der Rupert-Bodner-Straße plant die Bahn nun eine Halle mit sechs Werkstattgleisen, Wasch­anlage, Lager sowie Verwaltungs- und Sozialräumen. Der Bau wird 230 Meter lang und 50 Meter breit sein. Insgesamt entstehen dort 100 bis 150 Arbeitsplätze. Das Dach wird begrünt und mit einer Photo­voltaikanlage bestückt. Auch Geothermie ist geplant.



In der Werkstätte werden turnusmäßige Sicherheitskontrollen und Reparaturen stattfinden. „Eine S-Bahn ist 6000 Kilometer pro Woche unterwegs. Deshalb müssen wir regelmäßig Verschleißteile wie Radsätze austauschen“, sagt Biehler. Mithilfe von Dacharbeitsbühnen und Hebeanlagen können die Fahrzeuge von allen Seiten bearbeitet werden. Zwölf bis 15 Züge sollen pro Tag dort ein- und ausfahren.



Die alte Werkshalle für Regionalbahnen an der Rupert-­Bodner-Straße weicht für das neue S-Bahn-Werk. © Andreas Schwarzbauer

Zwar befindet sich die Halle im Gewerbegebiet, dennoch seien zwischen Bergson- und Kallenbergstraße auch einige Anwohner von dem Neubau betroffen. Diese hat die Bahn bereits jetzt über ihr Vorhaben informiert. „Wir wollen sie frühzeitig einbinden und ihre Anregungen aufnehmen“, sagt Biehler. Er versichert aber, dass sich die Lage im Vergleich zum vorherigen Regionalbahn-Werk verbessern wird. Die Halle werde etwas weiter entfernt von der Wohnbebauung errichtet. „Statt dieselbetriebener Züge werden moderne und leise S-Bahnen unterwegs sein.“

Zudem sei nördlich des Geländes eine neue Erschließungsstraße für das gesamte Gewerbegebiet geplant, die die Siedlung vom Verkehr entlasten werde. Im Februar soll der Rückbau der bestehenden Halle beginnen, Anfang 2025 die eigentlichen Arbeiten. Für 2028 ist die Inbetriebnahme geplant.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.