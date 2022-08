Verbesserungsbedarf in München: Diese Plätze will OB Reiter aufhübschen

Von: Sebastian Obermeir

Ja, es gibt sie – Orte, an denen München bestimmt nicht zu den charmantesten Städten der Welt gehört. OB Reiter möchte die Plätze aufhübschen.

München - München muss schöner werden. Zumindest mancherorts. Das glaubt auch Oberbürgermeister Dieter Reiter und hat die Münchner aufgerufen, ihm Orte zu nennen, wo die Aufenthaltsqualität gesteigert werden soll (s. Kasten).



„Ich werde mir einige Stunden Zeit nehmen, um vor Ort mit den Bürgern die Anliegen zu besprechen“, verspricht Reiter. Ihm selbst ist der Max-Joseph-Platz ein Dorn im Auge. „Das ist kein wirklich schöner Platz, der wie ich finde, weit attraktiver sein könnte“, sagte er zu Hallo. Die Verkehrssituation mit Touristen-Bussen und der Tiefgarage ist bei der Neugestaltung jedoch diffizil zu lösen.

Aber es gibt ja anderswo genug zu tun – ob bei den zahlreichen, zugemüllten Müll­inseln oder im Norden der Stadt. In der Freimanner Bürgerversammlung gab es Anträge zur Verschönerung des St.-Nikolaus-Platzes, der als „graue Betonwüste“ mit zu wenigen Sitzgelegenheiten kritisiert wurde. Der Antrag wurde angenommen, bis Oktober hat die Stadt für ihre Stellungnahme Zeit.

In Feldmoching hingegen fehlen Klos, weshalb laut Martin Obersojer, CSU-Fraktionssprecher im örtlichen BA, im Bereich des Walter-Sedlmayr-Platzes immer öfter die Notdurft verrichtet wird. Der Reinigungsturnus der Mülltonnen wurde erhöht, weitere Maßnahmen sind laut Stadt nicht möglich.

Auch im Westen gibt die Stadt nicht immer ein hübsches Bild ab: Der Platz an der Colmdorfstraße sollte eigentlich zum attraktiven Treffpunkt für die Bewohner werden. Doch seit Fertigstellung dient er nur als Parkplatz – zum Ärger von Bürgern und Bezirksausschuss. Sie fordern, die Zufahrt zu sperren. Die Stadt winkt ab, da sich der Platz in Privateigentum befindet. Ganz schön ärgerlich!

Hässliche Orte melden: Ihr Draht zum Oberbürgermeister

München soll schöner werden: Bürger können dem Oberbürgermeister Vorschläge zur Steigerung der Aufenthaltsqualität per E-Mail an frag-reiter@muenchen.de oder per Brief mit dem Stichwort „Aufenthaltsqualität“ an das Büro des OB, Marienplatz 8, 80331 München, senden.