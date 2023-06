Plakat-Skandal: Viertel-Politiker schrieb Justiz-Minister – Fachstelle „firm“ alarmiert – viele Bilder schon übermalt

Gibt es weitere Hetze?

+ © privat AfD-Plakate, welche eine Lesung von Dragqueens für Kinder und eine „Genderpropaganda“ thematisieren, stehen unter Beobachtung. Ein Pfarrer hat Anzeige erstattet, auch das Bayerische Justizministerium ist informiert. © privat

AfD-Plakate zu einer Dragqueen-Lesung für Kinder sorgen für mächtig Ärger. Ein Pfarrer erstattete Anzeige, ein Politiker informierte den Justizminister Bayerns.

München-Ost ‒ Ein Münchner Pfarrer hat Anzeige erstattet. Und der SPD-Fraktionschef aus Untergiesing-Harlaching hat sich gleich an Bayerns Justizminister gewandt. Es geht um die Plakate der AfD gegen angebliche „Genderpropaganda“ und eine Dragqueen-Lesung für Kinder in der Bibliothek Bogenhausen, die am Dienstag stattfand. Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus (firm) warnt nun vor weiterer rechter Hetze.

Michael Sporrer, SPD-Fraktionsvorsitzender im BA Untergiesing-Harlaching, schlug bereits Alarm, als die ersten Plakate im Bezirk auftauchten, wie er gegenüber Hallo berichtet. Er schickte ein Foto davon per Messengerdienst an Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU): Seine Nachricht: „Sind wir schon wieder so weit wie vor dem Zweiten Weltkrieg? Würde mich freuen, wenn Sie dieser Partei mal öffentlich entgegentreten“, blieb bisher unbeantwortet.



Plakat-Skandal um AfD: Erinnerung an NS-Propagandamotive

Die Plakate zeigen ein ängstliches Kind und eine geschminkte Person mit Bart. Viele davon hängen in östlichen Vierteln wie Bogenhausen, Giesing, Harlaching oder der Au. „Das AfD-Plakat weckt Erinnerungen an NS-Propagandamotive, die mit einer ähnlichen Bildsprache etwa Juden als böse und verschlagene Feindbilder zeichneten, die unschuldige Kinder oder die friedliche Bevölkerung aus dem Hinterhalt angreifen“, erklärt die firm gegenüber Hallo. Dies sei auch Teil der AfD-Strategie für den laufenden Landtagswahlkampf. Mit weiteren ähnlichen Themen sei zu rechnen.



Doch nicht mehr alle Plakate verbreiten die Botschaft. Viele seien von Passanten übermalt worden, sagt Sporrer.

+ Einige Plakate wurden bereits von Passanten übermalt und ihre Botschaft unkenntlich gemacht. © privat

