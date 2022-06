Neue Bürgerinitiative: Nein zu neuer Bauschutt-Recycling-Anlage in Planegg

Viele Unterstützer hat die Bürgerinitiative „Wir sind Grund genug“ bereits gefunden. Sie fürchten, dass mit dem Bau einer Recycling-Anlage das Areal zwischen Planegg und Krailling zu einem dauerhaften Industriegebiet wird. © Gabriele Uelses

Zu nah am Wohngebiet: Bürgerinitiative „Wir sind Grund genug“ protestiert gegen die geplante neue Bauschutt-Recycling-Anlage zwischen Planegg und Krailling.

Planegg - Den Anwohnern südlich der Fürstenrieder Straße in Planegg reicht es. Bisher haben sie damit gelebt, dass in der Nähe ihres Wohngebietes eine Kompostieranlage, eine Asphalt-Mischanlage und mehrere Kiesgruben der Firma Glück angesiedelt sind. Als bekannt wurde, dass eine weitere Kiesgrube und jetzt auch noch eine Bauschutt-Recycling-Anlage dazukommen sollen, war das Maß voll.

Neue Bauschutt-Recycling-Anlage zwischen Planegg und Krailling: Bürgerinitiative startet Protest

Die Planegger Bürger Gabi Neumayr, Wolfgang Cebulla, Veronika und Johannes Zügner sowie Ute Bouvain gründeten gemeinsam eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Wir sind Grund genug“. Den Namen wählten sie in Anlehnung an die Straße „Im Grund“, die etwa 200 Meter Luftlinie von dem betroffenen Gebiet entfernt liegt. Unterstützung bekommen sie vom Bund Naturschutz.

„Wir wollen kein Gewerbegebiet mit Industrieanlagen und keine weiteren Kiesgruben im Grünzug bei Planegg und Krailling“, heißt es in ausgelegten Unterschriftenlisten und einem Flugblatt, das die Bürgerinitiative an alle Planegger Haushalte verteilt. Dazu gehören auch Protest-Postkarten, die an Landrat Christoph Göbel adressiert sind. Die Bürgerinitiative hofft, dass die Planegger diese in hoher Zahl abschicken werden.

In dem Flugblatt wird auch moniert, dass Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) und seine Gemeinderäte „sich vom Glücke leiten“ ließen, ohne die Hintergründe und Folgen für die Bürger kritisch zu hinterfragen oder diese transparent zu informieren.

Bürgerinitiative protestiert: Neue Recycling-Anlage zu nah am Wohngebiet

Erst im März hatte das Landrats­amt eine weitere Kiesgrube genehmigt. Im April folgte der Beschluss des Planegger Umweltausschusses, einer mobilen Bauschutt-Recycling-Anlage grundsätzlich zuzustimmen. „Der Standort rückt nah an unsere Wohnungen und Häuser heran. Wir fürchten zusätzliche Belastungen. Die Firma Glück nimmt uns den Boden und bringt uns dafür Lärm, Staub und Dreck“, ärgert sich Cebulla. Gegen den Beschluss hat seine Bürgerinitiative bereits Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt eingereicht.

Bürgermeister Nafziger kann nicht verstehen, warum „die Wellen jetzt so hochschlagen“. Auf Hallo-Anfrage erklärt er: „Unser Ausschuss hat der Beschlussvorlage vollumfänglich zugestimmt, weil es eben um Recycling und damit um Nachhaltigkeit geht – aber nur unter der Voraussetzung einer zeitlichen Befristung.“ Zudem müsse das Landratsamt der Anlage noch zustimmen.

„Wir sind nicht gegen Recycling, sondern gegen den Standort“, erwidert Cebulla. „Dieses als landwirtschaftlich genutzte Fläche ausgewiesenes Areal ist de facto schon längst ein Industriegebiet, das jetzt auch noch erweitert werden soll“, ergänzt Bouvain. Fristen würden seit Jahrzehnten immer wieder verlängert. Cebulla und seine Mitstreiter sehen darin eine „Masche“, um Genehmigungen für Anträge durchsetzen zu können.



Neue Bauschutt-Recycling-Anlage in Planegg: Öffentliche Diskussion für Politik und Bürger

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kochte das Thema erneut hoch. Ergebnis: Das Gremium will das Vorhaben der Firma Glück nun nochmal im Vollplenum behandeln. Die SPD hat dazu bereits einen Bebauungsplan beantragt. Dieser gewährleiste maximale Transparenz sowie Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger, so Fraktionssprecher Felix Kempf. Bürgermeister Nafziger wies Kritik an seiner Vorgehensweise strikt zurück: „Ich habe immer transparent und neutral gehandelt.“

Am Dienstag, 28. Juni, lädt die Gemeinde ab 19 Uhr zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung ins Kupferhaus, Feodor-Lynen-Straße 5, ein. Dort werden auch Vertreter der Firma Glück den Bürgern Rede und Antwort stehen.

Gabriele Uelses

