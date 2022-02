Sie hat Corona weggelächelt - Cornelia Leisch aus Planegg ist Lach-Trainerin

Von: Romy Ebert-Adeikis

Wegen der Pandemie hat Cornelia Leisch ihr Lachtraining auch digitalisieren müssen. © privat

Cornelia Leisch (61) aus Planegg ist seit zehn Jahren Vorsitzende des europäischen Lachverbands. Mit welchen Vorurteilen ihre Branche immer noch kämpft, warum sie nicht nur dem Corona-Trübsinn entgangen ist, sondern in der Pandemie sogar neue Chancen entdeckt hat, verrät sie im Hallo-Interview.

Planegg - Aus einer Krise heraus den Neustart finden: Das hat Cornelia Leisch (61) geschafft. Die Planeggerin versank einst in Depressionen, dann entdeckte sie 2005 das Lachen. Mittlerweile ist sie seit zehn Jahren die Vorsitzende des Europäischen Berufsverbands für Lachyoga und Humortraining mit über 80 Mitgliedern. Der wiederum feiert am Sonntag, 20. Februar, sein 20-jähriges Bestehen.

Frau Leisch, haben Sie heute schon gelacht?

Am Telefon. Ich nutze Kommunikation immer zum Lachen. Da muss nichts Bestimmtes sein.



Sie haben keinen Corona-Blues?

Nein, ich bin richtig gut durch die Pandemie gekommen. Ich hatte keine Zeit dafür, in eine Abwärtsspirale zu geraten. Durch die Umstellung auf Online-Kurse hatte ich sozusagen regelmäßig freundliche, lachende Menschen in meinem Wohnzimmer.



Was raten Sie den Menschen, denen es anders geht? Die die Pandemie runterzieht?

Aktiv etwas für sich selbst zu tun, denn die Pandemie haben wir nicht in der Hand. Lächeln Sie in der Früh beim Aufstehen, wenn Sie in den Spiegel schauen! Unser Gehirn funktioniert eher negativ, das Lächeln stoppt das. Und: Lächeln ist allein viel leichter als Lachen.



Haben in den vergangenen zwei Jahren mehr Leute zum Lachyoga gefunden, weil alles gerade so trübsinnig ist?

Ich habe ja so oder so eher Menschen um mich herum, denen eigentlich nicht so zum Lachen ist. Aber ja, vielleicht sind einige Neue mehr dazugekommen, die ihre Hemmungen überwunden haben. Was sich durch die Pandemie ergeben hat: Meine Trainings werden auch mehr von Firmen mehr genutzt. Gerade jetzt, wo viele im Homeoffice sind.



Wieso das?

Viele sind ständig in Meetings, die für sie schrecklich anstrengend sind. Dabei kann das auch ganz anders sein. Lachtraining ermöglicht es, dass man auch mal ein schönes Zusammensein erlebt. Viele Unternehmen sehen langsam, dass sie auch in die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren müssen.



Sie sind seit zehn Jahren Chefin des Lachverbands. Hat sich Lachyoga inzwischen etabliert?

Es ist weiterhin eine Nische. Und man darf nicht unterschätzen, dass man Gegenwind bekommt, belächelt oder abfällig behandelt wird. Weil viele Leute keine Vorstellung davon haben; denken, dass man so lang gekünstelt lacht, bis es echt klingt. Aber wir führen die Leute langsam ans Lachen heran. Übers Lächeln, das Endorphine ausschüttet. Und vor allem das gezielte Ausatmen, das entspannt.



Apropos Vorurteile: Machen auch Männer Lachyoga?

Ich habe in meinen Trainings eine Quote von 30 Prozent, die zum Teil richtige Fans sind. Aber klar: Es geht um Gefühle und es ist kein Geheimnis, dass Frauen oft mehr emotional sind als Männer.

Reinschnuppern ins Lach-Training Vor Corona hat Cornelia Leisch jede Woche im Westpark einen Lachtreff veranstaltet. Das ist derzeit nicht möglich. Dafür bietet der Lachverband an seinem Geburtstag am Sonntag, 20. Februar, ein digitales Reinschnuppern über Zoom an. Von 9 bis 17 Uhr können Interessierte kostenlos Lachangebote testen. Anmeldung: www.lachverband.org/jubiläum-20-jahre-verband.html