Digitale Unterstützung für Alleinerziehende ‒ Plattform „Amuvee“ geht in München an den Start

Von: Sebastian Obermeir

Teilen

Die digitale Plattform „Amuvee“ richtet sich an Alleinerziehende und ist nun in München verfügbar. © Panthermedia/SeventyFour

München bekommt mit der Plattform „Amuvee“ ein digitales Angebot für Alleinerziehende: Website zeigt Unterstützungsangebote für die Herausforderungen im Alltag.

München - Über 26.000 Alleinerziehende gibt es in München – sie bekommen jetzt digitale Unterstützung. Mit „Amuvee“ geht ab Dienstag, 8. März, eine kostenlose Plattform an den Start, die dabei helfen soll, den Alltag mit Kindern zu organisieren und passende Förderungen und Leistungen zu finden.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Für Dienstag ruf die Gewerkschaft verdi zum Kita-Streik in München auf.

Digitale Unterstützung für Alleinerziehende: Plattform „Amuvee“ startet in München

Das funktioniert einfach: Auf Basis von Angaben zur Wohnsituation, der Versicherung, dem Einkommen und dem Beschäftigungsverhältnis ermittelt „Amuvee“ in Frage kommende Finanz-, Sach-, Beratungs- und Gesundheitsleistungen. Vom Elterngeld über das Bayerische Krippengeld bis zu Stadt-spezifischen Angeboten wie dem Münchner Unterhaltsvorschuss zeigt die Website Unterstützungsangebote übersichtlich an. Zudem gibt es für die Nutzer die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen.

Entwickelt wurde „Amuvee“ von den Baden-Württembergerinnen Sigrid ­Egner und Annett-Katrin Wohlgemuth, die selbst alleinerziehend sind beziehungsweise waren – und somit die Herausforderungen des Alltags gut kennen und „soziale Probleme digital lösen“ wollten. Das Angebot kann in Karlsruhe und Stuttgart bereits genutzt werden.

Schirmherrin des Projekts in München ist Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), die die beiden Gründerinnen eingeladen hatte, ihr Angebot auf München auszuweiten. Der Start zum Weltfrauentag am 8. März ist dabei nicht zufällig gewählt: Der Großteil der Alleinerziehenden in Deutschland seien Frauen, so die Amuvee-Gründerinnen.

Lesen Sie auch Firefox Relay schützt Mail-Adresse und Online-Identität Die Mailadresse ist meist mit vielen Diensten verknüpft, sie ist also ein wichtiger Teil der Online-Identität. Sie preisgeben zu müssen, fühlt sich nicht immer gut an. Doch es geht auch anders. Firefox Relay schützt Mail-Adresse und Online-Identität Stelle schon vergeben? Bewerbung kann sich trotzdem lohnen Die Stellenanzeige klingt spannend. Doch dann erfährt man, dass das Unternehmen schon einen passenden Kandidaten oder eine passende Kandidatin gefunden hat. Sollte man sich jetzt noch die Mühe machen? Stelle schon vergeben? Bewerbung kann sich trotzdem lohnen

Quelle: www.hallo-muenchen.de