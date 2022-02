Nach Demo-Verbot durch Allgemeinverfügung - Polizei München zieht vorläufige Bilanz

Vor der Corona-Demo fährt die Polizei ihr Aufgebot hoch. (Symbolbild)

Die Stadt München hat erneut ein Verbot der Corona-Demos im Stadtgebiet ausgesprochen. Jetzt zieht die Polizei eine erste Bilanz zum Geschehen am Mittwochabend.

München - Nachdem die Stadt München am gestrigen Mittwoch im gesamten Stadtgebiet erneut alle Demos im Zusammenhang mit den Corona Spaziergängen per Allgemeinverfügung verboten hat, zieht das Polizeipräsidium jetzt eine erste Bilanz des Geschehens.

Allgemeinverfügung gegen Corona-Demos in München: Polizei zieht vorläufige Bilanz

Mit circa 800 Einsatzkräften hat die Polizei am vergangenen Abend die Einhaltung der bis 24 Uhr geltenden Allgemeinverfügung überwacht. Unter anderem wurde eine stationäre Versammlung am Odeonsplatz betreut, die das Thema Impfen unterstützte. Es nahmen circa 80 Personen Personen teil, die sich an die Auflagen hielten.

In der Fußgängerzone und den umliegenden Straßen der Innenstadt traf die Polizei nach 18 Uhr über 1.000 Menschen in einzelnen kleineren Gruppen an, die sich gemeinsam fortbewegen und demonstrieren wollten. Die Polizeipräsenz wirkte den Versuchen entgegen und so konnten die Demos verhindert werden. Teile der Fußgängerzone wurden dafür vorübergehend gesperrt.

Corona-Demo in München: Über 500 Personen wegen Verstößen gegen Verbot angezeigt

Insgesamt wurden über 500 Personen wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung angezeigt. Eine Person, mit einer organisatorischen Rolle, erhielt eine Strafanzeige. Ebenso zwei weitere Personen wegen Beleidigung und Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Die Maßnahmen der Polizei sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen und die Zahlen können sich daher noch ändern.

Quelle: www.hallo-muenchen.de