Polizei-Einsatz wegen Streit in Münchner Bar: 21-Jähriger zeigt Davidstern und wird antisemitisch beleidigt

Bei einem Streit in einer Bar in München haben sich zwei Männer gegenseitig mit ausländerfeindlichen und antisemitischen Beleidigungen bedacht.

München / Maxvorstadt ‒ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in einer Bar in der Münchner Innenstadt gegen 03:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Die 21- und 43-jährigen Männern gerieten an der Garderobe aneinander.

Wie die Polizei berichtet, beleidigte der 21-Jährige den 43-Jährigen zunächst wegen eines von ihm getragenen Fanschals einer ausländischen Fußballmannschaft auf ausländerfeindliche Art und Weise.

Polizei-Einsatz wegen Streit in Münchner Bar: 21-jähriger Jude antisemitisch beleidigt

Danach gab der 21-Jährige zu verstehen, dass er Jude sei und zeigte dem 43-Jährigen seine Halskette, an der sich ein Davidstern befand. Laut Polizei begann der zunächst selbst verbal angegangene Mann, sein Gegenüber daraufhin antisemitisch und mit „sittlich abwertenden Worten“ zu beleidigen.

Der 21-Jährige verließ daraufhin umgehend die Bar und verständigte den Notruf der Polizei. Die Beamten konnten die beteiligten Personen, sowie weitere Zeugen vor der Bar antreffen. Die Polizisten nahmen die Personalien der beiden Männer auf und unterzogen sie einer Vernehmung.

Wegen der Beleidigungen wurde Anzeige erstattet. Beide Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

