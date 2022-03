Psychischer Ausnahmezustand: Münchner geht mit Eisenstange auf Polizei los ‒ Beamte setzten Pfefferspray ein

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München setzte bei einem Einsatz in einer Wohnung Pfefferspray ein. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Bei einem Polizei-Einsatz in einer Münchner Wohnung griff ein Mann die Beamten an. Er befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Die Münchner Polizei wurde Dienstagmittag über eine männliche Person informiert, die sich womöglich unberechtigt in einer Wohnung in der Lothstraße aufhalten solle.

Vor Ort stand die Wohnungstür offen und laute Musik wurde gespielt. Die Beamten vor Ort trafen dann einen 32-jährigen Münchner im Badezimmer an. Die Polizei forderte den Mann daraufhin auf, sich auszuweisen.

Pfefferspray-Einsatz in Wohnung in der Lothstraße - Münchner in psychischen Ausnahmezustand geht mit Eisenstange auf Polizei los

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, verweigerte der Münchner, welcher sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, die Herausgabe seiner Personalien. Stattdessen griff er die Beamten an und bedrohte sie mit einer Eisenstange.

Mit Unterstützung weiterer Streifen und unter dem Einsatz von Pfefferspray wurde der 32-Jährige festgenommen. Bei dem Einsatz wurde der Mann und ein Beamter leicht verletzt.

Nachdem sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen weitere Anhaltspunkte für einen psychischen Ausnahmezustand des 32-Jährigen ergaben, wurde dieser in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht.



Gegen den Münchner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Die Münchner Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

