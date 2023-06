Während der Fahrt: Betrunkener Gast greift Taxifahrer in München an ‒ Polizei nimmt 67-Jährigen in Gewahrsam

Von: Sebastian Fuchs

In München ist ein Taxifahrer während der Fahrt von einem betrunkenen Fahrgast angegriffen worden. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In München ist ein Taxifahrer während der Fahrt von einem betrunkenen Fahrgast angegriffen worden. Die Polizei nahm den 67-Jährigen in Schutzgewahrsam.

München / Obersendling ‒ Ein 48-jähriger Taxifahrer transportierte seinen 67-jährigen Kunden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in seinem Auto. Während der Fahrt wurde er von seinem Fahrgast in ein Gespräch verwickelt, berichtet die Polizei.

Angriff auf Taxifahrer in München: Schläge und Tritte in fahrendem Auto

Dabei fragte der 67-Jährige den Taxifahrer auch nach seiner Herkunft. Der erklärte seinem Mitfahrer daraufhin, dass er deutscher Staatsbürger sei, ursprünglich aber aus Afghanistan komme. Der Fahrgast begann daraufhin, den 48-Jährigen wüst zu beschimpfen und mit ausländerfeindlichen Kommentaren zu beleidigen.

Wie die Polizei berichtet, drohte der 67-Jährige dem Taxifahrer sogar damit, dass er für Leute wie ihn immer eine Pistole dabei habe. Im Anschluss fing der Fahrgast noch während der Fahrt an, auf den Taxifahrer einzuschlagen. Bei einem Tempo von ca. 30 km/h trat er dem 48-Jährigen schließlich gegen den Oberkörper.

Angriff auf Taxifahrer in München: Polizei nimmt 67-Jährigen in Gewahrsam

Der Taxifahrer riss den Wagen durch die Wucht des Tritts ungewollt nach links. Glücklicherweise hatte der Ausreißer aber keinen Unfall zur Folge.

Nach diesem Vorfall brachte der Mann sein Taxi zum Stehen und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Fahrgast unter Alkoholeinfluss stand. Laut Polizeibericht musste der 67-Jährige wegen seines widerspenstigen Verhaltens unter Anwendung von unmittelbarem Zwang in Schutzgewahrsam genommen werden.

Das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität rechts) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

