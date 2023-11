Polizei nimmt international bekannte Taschendiebin in München fest

Von: Sebastian Fuchs

Die Taschendiebfahnder der Münchner Polizei haben eine international bekannte Taschendiebin festgenommen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Der Polizei ist die Festnahme einer international agierenden Taschendiebin gelungen. Fahnder haben die 15-Jährige in München auf frischer Tat ertappt.

München ‒ Wie die Polizei berichtet, war es am Montagvormittag in der Münchner Innenstadt am Stachus und Marienplatz vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Fahnder der Münchner Polizei nahmen daraufhin die Ermittlungen auf.

Im Zuge dessen konnten Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen man eine Tat beobachten konnte. Dadurch hatten die Beamten einen konkreten Verdacht in Bezug auf eine Tatverdächtige.

Auf frischer Tat ertappt: Münchner Polizei nimmt international agierende Taschendiebin fest

Am frühen Nachmittag beobachteten die Fahnder laut Polizeibericht eine 15-Jährige, die auf einer Rolltreppe am Marienplatz erfolglos versuchte, den Geldbeutel einer Passantin zu stehlen. Die Verdächtige begab sich im Anschluss in Richtung U-Bahn, wo sie einer 75-jährigen Münchnerin beim Einsteigen in einen Zug die Geldbörse aus der Handtasche stahl.

Die Taschendiebfahnder nahmen die 15-Jährige kurz nach der Tat fest, die Beute wurde sichergestellt. Die Tatverdächtige wurde wegen der Diebstähle angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wird einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Bei der 15-Jährigen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei um eine professionelle, international agierende reisende Taschendiebin. Die Ermittlungen laufen.

Appell der Münchner Polizei: Tragen Sie Geld und Wertsachen immer eng am Körper und am besten in verschlossenen Taschen. Tragen Sie sowohl Hand- und Umhängetaschen am besten immer vor dem Körper ‒ gerade, wenn es eng her geht Lassen Sie keine Wertgegenstände in Jacken oder Taschen zurück, die sie ablegen. Achten Sie gerne auch auf die Sachen ihrer Begleitungen und verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen unbedingt die Polizei über den Notruf 110.

