Großer Polizei-Einsatz mit Hubschrauber in München ‒ Zeugen alarmieren Notruf wegen Jugendlichen mit Waffe

Bei der Hubschrauber-Fahndung in München ergaben sich Hinweise auf einen Jugendlichen. Eine Streife fuhr zu seiner Mutter und stellte die Waffe sicher.

München ‒ Ein 13-Jähriger mit einer Softair-Waffe hat in München einen großen Polizei-Einsatz mit Hubschrauber ausgelöst.

Ein Anwohner rief am Dienstagnachmittag den Notruf 110 und teilt mit, dass er eine Gruppe Jugendlicher in Sendling beobachtete habe, bei denen eine Person eine Schusswaffe in der Hand hielt.

Polizei-Einsatz mit Hubschrauber wegen 13-Jährigen mit Softair-Waffe in München

Der Zeuge gab laut Polizei zudem an, dass die Waffe durchgeladen wurde. Ein weiterer Anwohner berichtete zudem, wie der Jugendliche mit der Mündung in Richtung eines vorbeifahrenden Radfahrers gezielt habe. Daraufhin rückten mehrere Streifen und ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz aus.

Bei der Fahndung sichtete der Hubschrauber vier Personen an der Drygalski Allee, die nach einer Kontrolle durch die Streifen am Boden aber als Verdächtige ausschieden. Jedoch ergaben sich dabei weitere Hinweise.

Dadurch konnte der 13-Jähriger aus dem Landkreis München als möglicher Verantwortlicher ermittelt werden.

Polizei-Streife fährt zu Mutter und Jugendlichen und stellt Waffe sicher

Eine Polizei-Streife fuhr zur recherchierten Wohnadresse und traf dort Mutter und den Jugendlichen an. Die Softair-Waffe wurde laut Polizei freiwillig herausgegeben und durch die Beamten sichergestellt.

Das Münchner Kommissariat für Jugendkriminalität hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Kostenübernahme seitens des Polizeipräsidiums München für den Einsatz wird geprüft.

