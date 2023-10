26-jährige Jüdin in Linienbus in München antisemitisch beleidigt und bedroht ‒ Polizei ermittelt

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Eine 26-Jährige Münchnerin wurde am Mittwoch in einem Bus in Neuperlach antisemitisch beleidigt und bedroht. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 26-jährige Jüdin wurde in einem Linienbus in München antisemitisch beleidigt und bedroht. Sie verständigte per Notruf die Polizei.

München ‒ Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr war eine 26-jährige Münchnerin in einem Linienbus in Neuperlach unterwegs. Laut Polizei führte sie dabei ein Gespräch am Telefon, aus dem offenbar hervorging, dass sie eine Angehörige der jüdischen Religion ist.

26-jährige Jüdin in Bus in München antisemitisch beleidigt ‒ Polizei ermittelt

Ein 19-Jähriger, der das Telefonat offenbar mit angehört hatte, begann plötzlich Beleidigungen mit antisemitischem Inhalt gegenüber der 26-Jährigen zu äußern. Außerdem bedrohte er die junge Frau, berichtet die Polizei.

Die 26-Jährige antwortete dem 19-Jährigen ebenfalls verbal, wodurch sich dieser beleidigt fühlte. Beide stiegen in Neuperlach aus dem Bus und die Frau alarmierte per Notruf die Polizei.

+++ Hitler-Gruß während Veranstaltung in München: 30-Jähriger in Gewahrsam +++

Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten nahmen die Anzeigen auf. Es wird nun wegen der angezeigten Beleidigungen und der Bedrohung ermittelt. Diese Ermittlungen werden durch das Kommissariat 45 (Staatschutzdelikte) geführt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.