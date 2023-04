Notruf 110: Präventionskampagne der Münchner Polizei will Fokus auf häusliche Gewalt und Hilfe für Kinder legen

Zusammenarbeit mit Kinderhilfe

Die Münchner Polizei will mit der Präventionskampagne „Notruf 110" auf verschiedene Notstände hinweisen. Im Rahmen eines Benefizkonzertes will die Polizei über häusliche Gewalt aufklären und die Arbeit mit der AETAS-Kinderhilfe erläutern.

Bei einem Benefizkonzert möchte die Münchner Polizei auf häusliche Gewalt und deren Folgen aufmerksam machen. Zudem soll die Zusammenarbeit mit der AETAS-Kinderhilfe erläutert werden.

München ‒ Im Rahmen der Notruf- und Präventionskampagne „Notruf 110 - Unsere Nummer. Deine Sicherheit“ will die Polizei zum 110-jährigen Jubiläum der Wache an der Ettstraße auf verschiedene Notstände und Themen aufmerksam machen. Bei einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in der Isarphilharmonie am Samstag, 15. April, soll es vor allem um häusliche Gewalt gehen.

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter und des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann sollen vor dem ausverkaufen Konzert im Foyer Informationen zur Prävention von häuslicher Gewalt, sowie zur Arbeit der Polizei mit der Kinderhilfsorganisation AETAS vorgestellt werden.

Notruf 110-Kampagne: Kinder unfreiwillige Zeugen von häuslicher Gewalt

Die AETAS-Kinderstiftung arbeitet eng mit der Polizei zusammen und stellt eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen nach traumatischen und einschneidenden Erlebnissen dar. Mit dem Konzert soll die Arbeit der Kinderstiftung direkt unterstützt werden.

Die Prävention von häuslicher Gewalt gehört für die Polizei zu den Schlüsselkomplexen der diesjährigen „Notruf 110“-Kampagne. Im Jahr 2022 wurden 1909 Betroffene von häuslicher Gewalt im Rahmen des Münchner Unterstützungsmodells beraten. Fälle von häuslicher Gewalt finden größtenteils im familiären Umfeld statt, weshalb Kinder oftmals unfreiwillige Zeugen sind. Solche Vorkommnisse sind für Kinder in der eigenen Familie hoch belastend.

Gemeinsam mit AETAS will die Münchner Polizei deshalb auf häusliche Gewalt und die Folgen für Betroffene und vor allem für Kinder aufmerksam machen.

Weitere Infos zur Präventionskampagne „Notruf 110“ gibt es auf der Internetseite der Münchner Polizei.

