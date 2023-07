München ist sicher! Ein Kommentar zur ehrenamtlichen Sicherheitswacht

Von: Daniela Borsutzky

Bürger, die im Viertel patrouillieren: Polizei will die Sicherheitswacht in Laim testen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Laimer Polizei will eine ehrenamtliche Sicherheitswacht im Viertel testen. Wie sinnvoll sind solche Bürger-Patrouillen in München? Ein Kommentar.

München/Laim ‒ „Das besondere Ehrenamt“. Mit diesem Slogan wirbt die Bayerische Polizei um Mitglieder für ihre Sicherheitswacht. Das sind Ehrenamtliche, die als Ergänzung zur Polizei Streife gehen. Sie haben das sogenannte Jedermann-Recht: Ein Straftäter, der auf frischer Tat ertappt wird, darf festgehalten werden, bis die Polizei kommt.

+++ Testlauf für die Sicherheitswacht in München +++

Kommentar: Sicherheitswacht in München überflüssig

Ebenso haben die Freiwilligen das Recht auf Notwehr ‒ wie jeder andere Mensch auch. Das Duo ‒ die Hilfs-Sheriffs sind stets zu zweit unterwegs ‒ hat ein Pfefferspray, eine Taschenlampe und ein Erste-Hilfe-Set dabei. Gegebenenfalls darf es Personalien feststellen und Platzverweise erteilen. Das war’s dann aber schon mit der Besonderheit dieses Ehrenpostens.

Per Funkgerät sind die Mitglieder der Sicherheitswacht mit der Einsatzzentrale verbunden. Denn wenn es brenzlig wird, muss die Behelfskraft die echte Polizei rufen. Worin besteht also ihr Nutzen? Es gibt keinen. Die Sicherheitswacht ist überflüssig.

Laut der Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022 ist München die sicherste Großstadt Deutschlands ‒ zum 47. Mal in Folge. Auch wenn die Zahlen eindeutig sind, kann das subjektive Sicherheitsempfinden dem widersprechen. So soll es beispielsweise Menschen geben, denen unwohl dabei ist, im Dunkeln an einer Gruppe lärmender Jugendlicher vorbeizugehen.

Deshalb forciert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Ausbau der Sicherheitswacht im Freistaat. Im Herbst kündigte er an, die Zahl der Ehrenamtlichen erhöhen zu wollen: „Als Helden des Alltags steigern sie das Sicherheitsgefühl und helfen, Straftaten und Ordnungsstörungen vorzubeugen.“ Belegt ist das allerdings nicht.

„Placebo“: Polizei liegen keine Statistiken zur Tätigkeit der Sicherheitswacht vor

Zur Tätigkeit der Sicherheitswacht liegen der Polizei keine Statistiken vor. Als „Placebo“ beschrieb schon 2017 der damalige Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern, Hermann Benker, die Arbeit der Freiwilligen. „Im Verhältnis zum Aufwand ist das eine Nullnummer“, sagte Benker. Geschult werden die Neulinge natürlich von der Polizei selbst ‒ ein Mehraufwand für ohnehin überarbeitete Beamte.

Auch laut des amtierenden Landesvorsitzendem Jürgen Köhnlein, gebe es keine „...tatsächlichen Erkenntnisse, ob das Sicherheitsgefühl in den Städten und Gemeinden durch den Einsatz von Sicherheitswachtstreifen verbessert wurde“.

Auch wenn der Nutzen unklar ist, werden vermeintliche Erfolge der Sicherheitswacht im Polizeibericht gefeiert. So geschehen in Rosenheim, als ein Mitglied der Sicherheitswacht einen 16-Jährigen in einer Tiefgarage beim Koksen erwischte ‒ und bei dessen Fluchtversuch einen Faustschlag kassierte.

Auf solch heikle Situationen werden Sicherheitswachtler in einem 40-Stunden-Schnellkurs vorbereitet. Das reicht sicher nicht ‒ professionelle Sozialarbeiter oder Polizisten könnten das besser. Und auch Präventionsarbeit leisten.

Sorgt die ehrenamtliche Sicherheitswacht sogar für zusätzliche Verwirrung?

Womöglich sorgen die Ehrenamtlichen mit ihrer Pseudo-Uniform sogar noch für Verwirrung, zumal ihre Kompetenzen schwammig sind. Präventionsarbeit versucht die Münchner Polizei zu betreiben, indem sie bei jeder Bürgerversammlung die oftmals betagten Anwesenden vor den Maschen Enkeltrick, Schockanruf und falschen Polizeibeamten warnt.

Jemand, der einer Person die sich als Beamter ausgibt, mal eben tausende Euro Bargeld in einer Plastiktüte überreicht, soll dann aber bitte nicht über die Befugnisse eines Mitglieds der Sicherheitswacht verwirrt sein? In Münchner Parks patrouillieren mitunter die Polizei, der Kommunale Außendienst, die Grünanlagenaufsicht und eben auch die Sicherheitswacht.

Außerdem kann AKIM ‒ das Allparteiliche Konfliktmanagement in München ‒ eingeschaltet werden. Bürger, die sich unsicher fühlen, können deutschlandweit auch das sogenannte Heimwegtelefon anrufen: Ein Service, bei dem Ehrenamtliche einen am Telefon bis nach Hause begleiten.

Und vor allem: Das Gewaltmonopol liegt bei der Polizei. Ausgeübt werden soll es von gut ausgebildeten Beamten. Wer das subjektive Sicherheitsempfinden durch eine höhere Präsenz von Ordnungshütern verbessern möchte, könnte der Polizei mehr Personal zur Verfügung stellen. Damit sie ihren Aufgaben, zu denen auch Streife gehen gehört, nachkommen kann.

Kommentar zur Sicherheitswacht: Vorurteile abbauen statt Unsicherheiten befeuern

Besser wäre allerdings ein Umdenken: Statt Menschen in ihren Unsicherheiten zu befeuern, indem eine obsolete Sicherheitswacht aufgebaut wird, sollte lieber daran gearbeitet werden, Vorurteile abzubauen.

Gegen die Angst in den Köpfen hilft es, diese kritisch zu hinterfragen. So unvoreingenommen, wie manche Stammtischparolen inhalieren und nachplappern und dadurch Hirngespinste reifen, so unvoreingenommen könnten sie dem „Fremden“ begegnen. Und ein couragierter Bürger benötigt kein Erkennungszeichen. Seine Fähigkeiten könnte er in einem anderen Ehrenamt sinnvoller einbringen.

