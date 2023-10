Flucht vor der Münchner Polizei: 29-Jähriger verunfallt und muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Gleich drei Fälle: Schwere Unfälle nach Flucht vor Münchner Polizei

Von: Marco Litzlbauer

Mehrfach sind am Wochenende Autofahrer vor Polizeikontrollen geflüchtet - mit jeweils schweren Unfällen in der Folge. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gleich mehrfach haben sich am Wochenende Personen versucht, Polizeikontrollen zu entziehen. Mit jeweils fatalem Ausgang...

München - Beispielsweise war in der Nacht auf Samstag ein 21-Jähriger mit einem Fiat auf der Dachauer Straße stadtauswärts unterwegs. Er sollte durch ein Streifenfahrzeug der Münchner Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Daraufhin beschleunigte er aber stark und versuchte laut Polizeibericht, sich der Kontrolle zu entziehen.

Flucht vor der Münchner Polizei: 21-Jähriger rast gegen Baum

Kurz nach der Kreuzung zum Paula-Ludwig-Weg verlor er jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 21-Jährige versuchte im Anschluss sogar noch, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den eingetroffenen Polizeibeamten festgehalten werden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant durch einen Rettungsdienst versorgt.

An dem Pkw entstand Totalschaden, der Baum wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000.- Euro.



Bei dem 21-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Im Anschluss wurde deshalb noch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen vor Ort stellte sich schließlich noch heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Die Unfallstelle musste für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Flucht vor der Münchner Polizei: 29-Jähriger verunfallt und muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Deutlich weniger glimpflich ausgegangen ist die Flucht eines 29-Jährigen. Er war am Sonntag, 1. Oktober, gegen 00.30 Uhr mit seinem Audi auf der Leopoldstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Schellingstraße sollte er durch eine Polizei-Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 29-Jährige ignorierte das Anhaltesignal des Polizeifahrzeugs und bog stattdessen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Schellingstraße ab. Von dort fuhr er dann in die Arcisstraße und von dieser wiederum in die Zieblandstraße. An der Kreuzung zur Schwindstraße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal in mehrere geparkte Fahrzeuge. Diese wurden teilweise auf den Gehweg und in eine Mauer geschoben.



Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden insgesamt vier Pkw beschädigt. Der 29-Jährige musste aus dem Audi befreit werden und kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.



Der Gesamtsachschaden wird auf über 70.000.- Euro geschätzt. Die Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Flucht vor der Münchner Polizei: 31-Jähriger setzt Porsche vor Hauswand

in einem weiteren Fall sollte ein 31-Jähriger mit seinem Porsche in der Triftstraße durch eine zivile Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Daraufhin habe der 31-Jährige den Wagen beschleunigt und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen.

An der Kreuzung zum St.-Anna-Platz verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Porsche kollidierte zunächst mit einem Parkscheinautomaten, zwei Verkehrszeichen und schließlich mit einer Hausmauer. Es wurde nach Polizeiangaben außerdem noch ein geparkter Audi beschädigt.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

