Mehr als 60 Aktionen: Polizei zieht Zwischenbilanz zur Protestwelle der „Letzten Generation“ in München

Straßenblockaden

+ © Letzte Generation Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ blockierten aus Protest mehrere Straße in München. © Letzte Generation

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben München seit Donnerstag, 24. August, zur „Protesthochburg“ ausgerufen. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.

München ‒ Die „Letzte Generation“ hatte vor der Landtagswahl verstärkt Proteste in Bayern angekündigt. Die Aktivisten ziehen seitdem mit Klima-Aktionen durchs Land und veranstalten Sitzblockaden in verschiedenen Städten.

München sollte dabei zu einer Art „Protesthochburg“ werden. Seit Donnerstag, 24. August konzentrieren sich die Aktionen der Gruppe verstärkt auf die bayerische Landeshauptstadt. Die Münchner Polizei zieht jetzt eine erste Bilanz zu den Protesten.

Ohrfeige für Klimaaktivisten bei Protestaktion wegen IAA Mobility in München ‒ Polizei ermittelt

„Letzte Generation“ macht München zur Protesthochburg ‒ Polizei zieht Zwischenbilanz

Seit Beginn der Protestwelle am 24. August wurden laut Polizei in diesem Zusammenhang mehr als 60 Aktionen durchgeführt, bei denen sich zumeist etwa 5-10 Personen auf die Fahrbahn im Bereich von Verkehrsknotenpunkten in München setzten und sich teilweise an der Fahrbahndecke bzw. aneinander festklebten.

Dabei hat die Polizei 33 Mitführ- und Benutzungsverbote von Sekundenklebern des Kreisverwaltungsreferats an Aktivisten ausgehändigt. Bis einschließlich, Dienstag, 12.09.2023, gilt außerdem eine Allgemeinverfügung der Stadt München, welche Versammlungen in Form von Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer fest mit der Fahrbahn verbinden untersagt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand habe das Polizeipräsidium München in mehr als 540 Fällen Verstöße (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem StGB, dem Bayerischen Versammlungsgesetz und der Allgemeinverfügung) festgestellt und angezeigt. Diese Verstöße wurden demnach durch 75 Personen begangen, die fast alle mehrfach angezeigt wurden.

Blockadeaktionen der „Letzten Generation“ in München: Verkehr, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienst betroffen

Die Polizei teilt mit, dass bislang 27 Personen wegen Blockadeaktionen in längerfristigen Gewahrsam genommen wurden. Die Aktionen hätten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt und teilweise Auswirkungen auf Fahrgäste des ÖPNV gehabt.

Fast täglich waren auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge von den nicht angemeldeten Blockadeaktionen betroffen.

Das Polizeipräsidium München hatte seit Beginn der Blockadeaktionen mehr als 2000 Beamte im Einsatz, um diese Einsatzsituationen zu bearbeiten.

