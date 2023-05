Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in München: Polizei überwältigt Mann mit Messer ‒ Vier Beamte verletzt

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Die Polizei München hat im Hauptbahnhof einen Mit einem Messer bewaffneten Mann überwältigt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem mit einem Messer bewaffneten Mann und der Polizei am Hauptbahnhof in München wurden vier Beamte verletzt.

München ‒ Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Schnellrestaurants einen Mann, der im Hauptbahnhof mit einem Messer hantierte. Die Polizei rückte aus und leitete Fahndungsmaßnahmen ein.

Bundespolizisten trafen schließlich auf einer Rolltreppe nahe der Arnulfstraße auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann. Laut Bericht der Polizei wurde nach vorheriger Ankündigung Pfefferspray gegen den 59-Jährigen eingesetzt. Der ließ sich davon aber wenig beeindrucken und betrat mit dem Küchenmesser in der Hand einen Imbissladen, in dem sich ca. zehn Reisende befanden.

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in München: Mann mit Messer verletzt vier Beamte

Die Polizei forderte die Passanten umgehend dazu auf den Laden zu verlassen. In der entstehenden Hektik stürzte ein Besucher und verletzte sich am Kopf.

Im Anschluss kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem mit dem Messer bewaffneten Mann und der Bundespolizei. Der 59-Jährige setzte sich massiv zur Wehr und konnte nur mittels körperlicher Gewalt überwältigt werden. Die Beamten setzten dabei auch Schlagstöcke ein. Der Mann wurde anschließend zur nahen Wache der Polizei gebracht.

Auseinandersetzung am Hauptbahnhof: Polizisten und Täter in Münchner Klinik behandelt

Vier Polizisten wurden im Zuge der Auseinandersetzung verletzt. Ein 24-Jähriger erlitt durch einen Klingenschnitt an einer Sehne erhebliche Verletzungen am Daumen und ein 21-Jähriger verletzte sich am Knie. Beide wurden ambulant in einer Münchner Klinik behandelt.

Zwei andere Bundespolizisten, jeweils 26 Jahre alt, verletzten sich im Schulter-, Hals- und Nackenbereich bzw. mit Reizstoff an den Augen und Schleimhäuten. Sie konnten nach ärztlicher Begutachtung und kurzer Behandlung ihren Dienst fortsetzen.

Auch der 59-Jährige Mann wurde bei dem Einsatz verletzt. Er wurde wegen erheblicher Verletzungen am Kopf in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen rund um die Messerattacken führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion München zusammen mit der Staatsanwaltschaft München I.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.