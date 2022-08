Suche nach vermissten Mann in München ‒ Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung und bittet Zeugen um Hilfe

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München sucht einen vermissten Mann per Öffentlichkeitsfahndung. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Auf der Suche nach einem vermissten Mann wendet sich die Polizei München mit der Bitte um Hilfe an mögliche Zeugen und startet eine Öffentlichkeitsfahndung.

Polizei München sucht vermissten Mann per Öffentlichkeitsfahndung und bitte Zeugen um Hilfe

Der vermisste Senior verließ am Montag gegen 12 Uhr eine Wohneinrichtung an der Murnauer Straße / Zielstattstraße in Sendling.

Trotz intensiver Fahndung sowie einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsort und den öffentlichen Verkehrsmitteln konnte die Polizei dem Mann bisher nicht auffinden. Daher bittet die Münchner Kriminalpolizei nun mögliche Zeugen um Hilfe bei der Suche.

Der vermisste Heinrich Alexander Otto Gailer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

87 Jahre alt (geb. 24.02.1935)

Etwa 174 cm groß

Ca. 77 kg

Schlanke Statur

Nordländisches Erscheinungsbild, graue Haare mit Haarkranz, Brille, Bart

Vermutlich bekleidet mit einer braunen Jacke, benutzt einen Gehstock

Wer hat diesen vermissten Mann gesehen? © Polizeipräsidium München

Polizei München sucht Zeugen Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

