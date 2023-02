Zum Spiel in München ‒ Polizei begleitet randalierende Basketball-Fans zum Audi Dome

Von: Jonas Hönle

Die Polizei begleitete hunderte Basketball-Fans zu Audi Dome in München. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Basketball-Fans zündeten vor dem Spiel in München Pyrotechnik. Die Polizei begleitete die Gruppe in der U-Bahn zum Audi Dome.

München ‒ Die Polizei rückte gestern zum Einsatz wegen randalierenden Basketball-Fans aus und eskortierte die über hundert Anhänger von Partizan Belgrad letztendlich zum Audi Dome. Auf dem Weg dorthin zündenten einzelne Personen auch Pyrotechnik.

Polizei München Fans rückt wegen Basketball-Fans von Partizan Belgrad zum Einsatz aus

Die Polizei erhielt am Donnerstagabend die Mitteilung, dass sich eine größere Gruppe von Basketball-Fans in einer Gaststätte in der Neuhauser Straße versammelt hätte und hier lautstark feiern würde.

Vor Ort trafen die ersten Streifen auf zirka einhundert Personen. Die Gruppe verließ die Gaststätte gegen 18 Uhr und ging zu Fuß zum Stachus. Zwischenzeitlich war etwa einhundert weitere Fans hinzugekommen.

Auf dem Weg zündeten einzelne Personen aus der Gruppe pyrotechnische Gegenstände, berichtet die Polizei. Zudem wirkten einzelne Fans erheblich alkoholisiert und aggressiv auf die Beamten.

Polizei begleitet Baskenball-Fans zum Audi Dome

Mit weiteren hinzu gezogenen Einheiten begleitete die Polizei die Fans in die U-Bahn und bis zum Audi Dome. Dabei kam es teilweise zu Provokationen gegenüber den Beamten. Unter anderem wurde auch eine Person wegen Beleidigung angezeigt.

Auf dem Weg beruhigten sich die Fans jedoch und konnten geordnet in die Sportstätte eingelassen werden. Am Ende konnten die Fans einen Sieg über die Bayern-Basketballer feiern.

Zu den festgestellten Rechtsverstößen ermittelt die Münchner Kriminalpolizei.

