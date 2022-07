Raube und Einbrüche in München am Wochenende - Polizei ermittelt in mehreren Fällen

Von: Benedikt Strobach

Einbruch in eine Gaststätte, Raub in einer Tiefgarage, gewaltsames Entwenden einer Tasche - die Polizei in München meldete am Wochenende mehrere Diebstahl-Delikte. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Raube, Diebstahle, Einbrüche - am Wochenende hat die Polizei in München mehrere Vorfälle gemeldet, in denen Geld oder Wertgegenstände entwendet wurden. Bis auf einen Fall sind die Täter noch flüchtig.

Raube und Einbrüche in München: Täter bedrohen Mann mit Waffe und stehlen Wertgegenstände aus Auto

Im Westend etwa wurde am Freitag ein 32-Jähriger in einer Tiefgarage bedroht und bestohlen. Der Hesse war unter der Annahme, ein Motorrad erwerben zu können, nach München gefahren. In der Tiefgarage eines Wohnanwesens fand er jedoch nicht das erhoffte Fahrzeug sondern drei Unbekannte. Diese bedrohten den Mann mit einer Waffe und verlangten Geldbeutel, Autoschlüssel und Mobiltelefon. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Tausend Euro sowie das Handy und flohen.

Der 32-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Er wendete sich daraufhin an eine Passantin, die die Polizei kontaktierte. Die Beamten suchen derzeit nach den Tätern. Sie werden von der Polizei jeweils als etwa 1,75 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt und „südländisch“ beschrieben. Zeugen, die im Bereich Trappentreustraße bis Donnersberger Brücke und im südlichen Bereich bis Heimeranplatz etwas gesehen haben, sollen sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Raube und Einbrüche in München: Unbekannter bedroht Supermarkt-Kassiererin mit Waffe und entwendet Geldscheine

In der Wotanstraße hat ein Unbekannter einen Supermarkt überfallen und Geld entwendet. Der Mann näherte sich der Kassiererin als diese eine andere Kundin bediente und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Mit seiner freien Hand griff er in die offene Kasse und entwendete mehrere Geldscheine. Die Kassiererin verständigte den Filialleiter, der anschließend die Polizei rief.

Die eingeleitete Fahndung bleib jedoch erfolglos. Auch in diesem Fall startet die Münchner Polizei einen Zeugenaufruf. Wer am Freitagnachmittag einen 1,80 Meter großen, etwa 35 Jahre alten Mann mit dunklen Haare, komplett schwarz gekleidet, Kapuzen-Hoodie mit gelben und roten Flecken, Trainingshose, Sportschuhen mit weißer Sohle, weißer FFP2-Maske, Handschuhen, einem schwarzer Rucksack sowie einer grünen Tüte im Bereich der Wotanstraße, nördliche Richtung Laimer Straße, südliche Richtung Herthastraße, gesehen hat, soll sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Raube und Einbrüche in München: Unbekannter bricht in Gaststätte im Olympiapark ein

Donnerstagnacht ist ein Unbekannter in eine Gaststätte im Olympiapark im Bereich des Willi-Daume-Platzes eingebrochen. Der Täter entwendete aus den offen stehenden Kassen mehrere Hundert Euro und drei Pfandflaschenbeutel im Wert von rund 50 Euro.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenmeldungen im Zusammenhang mit dem Einbruch.

Raube und Einbrüche in München: 23-Jähriger von Gruppe ausgeraubt und verprügelt

Am Stachus wurden ein 23-Jähriger und eine 21-Jährige überfallen. Das Paar fuhr auf einem E-Scooter auf dem Fahrradweg. Eine Gruppe aus vier Unbekannten sprach den 23-Jährigen an. Anschließend kam es zu einer Diskussion, in deren Folge ein Mitglied der Gruppe den Scooterfahrer am Shirt packte und ihm seine Umhängetasche entriss. Ein anderer Täter schlug dem 23-Jährigen in das Gesicht. Die vierte Person der Gruppe attackierte anschließend den Hinterkopf des Münchners.

Die 21-Jährige rief daraufhin die nahestehenden Passanten um Hilfe. Daraufhin entfernte sich die Gruppe jedoch unerkannt in Richtung Hauptbahnhof. Der 23-Jährige erlitt aufgrund des Angriffs eine Prellung. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Stachus etwas gesehen haben.

Raube und Einbrüche in München: Unbekannte bedrohen 21-Jährigen und rauben ihn aus

In der Haager Straße im Werksviertel wurde ein 21-Jähriger am Samstagabend von zwei Unbekannten bedroht und ausgeraubt. Dem Münchner wurde von den beiden Tätern Schläge angedroht, sollte er Geld sowie sein Mobiltelefon nicht aushändigen. Der 21-Jährige folgte der Drohung. Anschließend flohen die Unbekannten. Der Münchner alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Fahndung verlief jedoch erfolglos. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nun Zeugen, die im Bereich Haager, Grafinger und Friedenstraße am Samstagabend etwas gesehen haben. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Raube und Einbrüche in München: Mann wird am Hauptbahnhof überfallen - Polizei fasst einen Täter

Am Samstagmorgen griffen zwei Unbekannte einen Mann am Hauptbahnhof an. Sie schlugen und traten auf ihn ein - auch, als der 23-Jährige bereits am Boden lag. Anschließend entwendeten die Täter die Tasche des Opfers. Der Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen noch erfolglos. Später konnten Beamte der örtlichen Polizeiinspektion jedoch einen der Täter identifizieren. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei ihm konnten die entwendeten Gegenstände vorgefunden werden. Gegen den zweiten Täter wird derzeit noch ermittelt.