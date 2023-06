Versuchter Raubüberfall am Hauptbahnhof in München: 24-Jähriger im Krankenhaus ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Ein 24-jähriger Mann wurde bei einer Auseinandersetzung am Münchner Hauptbahnhof verletzt. © dpa/Lino Mirgeler

Mehrere unbekannte Personen haben am Hauptbahnhof in München versucht einen Mann auszurauben. Der 24-Jährige wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

München ‒ Der 24-Jährige hielt sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Trambahn-Haltestelle Hauptbahnhof in der Arnulfstraße auf. Dabei wurde er von mehreren ihm unbekannten Personen angegangen.

Versuchter Raubüberfall in München: 24-Jähriger im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Einer der Männer ihm mit der Faust ins Gesicht, während ein anderer dem 24-Jährigen eine Tüte wegnahm, die dieser dabeihatte. Ein unbeteiligter Zeuge wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und mischte sich ein. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht.

Im Anschluss wurde die Polizei alarmiert, die umgehend mit mehreren Streifen nach den Tätern fahndete. Ein 27-jähriger Verdächtiger konnte dabei festgenommen werden.

Der 24-Jährige erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Die Täter wurden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1 : Männlich, ca. 1,75 m groß, dunkle Hautfarbe, schulterlange Dreadlocks, sprach Englisch

: Männlich, ca. 1,75 m groß, dunkle Hautfarbe, schulterlange Dreadlocks, sprach Englisch Täter 2: Männlich, ca. 40 – 50 Jahre alt, ca. 1,77 m groß, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkelblonde Haare, sprach gebrochenes Deutsch

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hauptbahnhofs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

