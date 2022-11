Nach Attacke auf Jugendlichen am Ostbahnhof München ‒ Polizei schnappt Schläger beim Diebstahl von Kondomen

Von: Jonas Hönle

Nach der Attacke auf einen Jugendlichen am Ostbahnhof München hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Zwei unbekannte Schläger verletzten einen 15-jährigen Jugendlichen am Bahnsteig. Die Polizei ermittelte nun einen Tatverdächtigen beim Kondom-Diebstahl am Ostbahnhof.

Nach einem Angriff auf einen 15-Jährigen am Ostbahnhof München hat die Polizei einen Schläger anhand von Videoaufzeichnungen schnell identifiziert. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde kurz nach der körperlichen Auseinandersetzung in einer Drogerie beim Diebstahl von Kondomen erwischt.

Polizei schnappt Schläger beim Kondom-Diebstahl nach Attacke am Ostbahnhof München

Nachdem die Bundespolizei am Sonntagabend zu einer Schlägerei am Bahnsteig 3/4 des Ostbahnhofs gerufen wurde, trafen die Beamten vor Ort den verletzten Jugendlichen an.

Der 15-Jährige aus Sauerlach gab an, dass zwei Unbekannte ihm zuerst bei der U-Bahn-Rolltreppe ein Bein stellten. Anschließend folgten die Täter ihm zum Bahnsteig und schlugen dort zusammen auf ihn ein.

Laut Bundespolizei erlitt der Jugendliche dabei eine blutige Nase, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden musste.

Unbekannte schlagen Jugendliche am Bahnsteig - Polizei ermittelt Tatverdächtigen durch Videoaufzeichnungen

Die Schläger flüchteten noch bevor die Polizei eintraf. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Beamten jedoch einen 20-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

Der Münchner stecke nach der Attacke auf den Jugendlichen zwei Packungen Kondome in einem Drogeriemarkt im Ostbahnhof in seine Jackentaschen und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Gegen die Mitnahme des Personals wehrte sich der mit 1,88 Promille Betrunkene heftig.

Die Bundespolizei sucht nun nach dem anderen Tatbeteiligten, bei dem es sich ebenfalls um keinen wirklich „Unbekannten“ handeln könnte.

