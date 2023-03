Hakenkreuze in Fußgänger-Unterführung ‒ Polizei München sucht nach Sprayern verbotener NS-Symbole

Von: Sebastian Fuchs

Unbekannte haben verbotene Nazi-Symbole an eine Wand einer Fußgänger-Unterführung in München gesprüht. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

In München haben unbekannte ein Wandbild und einen Stromverteilerkasten mit verbotenen Nazi-Symbolen und polizeifeindlichen Abkürzungen beschmiert.

München / Fasanerie / Taufkirchen ‒ Der vom Baureferat der Stadt beauftragte Künstler hatte selbst bemerkt, dass das von ihm gefertigte Wandbild in einer Fußgänger-Unterführung im Stadtteil Fasanerie beschmiert worden war und daraufhin am Donnerstag die Polizei informiert.

Unbekannte hatten das Wandgemälde im Zeitraum von 1. - bis 15. März wiederholt mit Zeichnungen von Hakenkreuzen und Hitler-Bärtchen verschandelt. Neben den verbotenen Symbolen aus der NS-Zeit war auch die polizeifeindliche Abkürzung „ACAB“ an die Wand gekritzelt worden. Laut Polizeibericht wird der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hakenkreuze auch an Stromverteilerkasten in Taufkirchen: Polizei München sucht nach Sprayern verbotener NS-Symbole

Am Wochenende verzeichnete die Polizei einen weiteren Vorfall dieser Art. Am Sonntag war ein Stromverteilerkasten in Taufkirchen mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Die Zeichnung wurde abgedeckt und wird zeitnah entfernt werden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 100 Euro.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf: Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

