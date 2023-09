Erfolg für Wiesn-Polizei: Fahnder schnappen mehrere Oktoberfest-Taschendiebe

Von: Sebastian Fuchs

Die Taschendiebfahnder der Münchner Polizei hatten auf dem Oktoberfest gleich mehrfach Erfolg. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Die Taschendiebfahnder der Münchner Polizei hatten auf dem Oktoberfest gleich mehrfach Erfolg. In drei Fällen gelang es den Beamten die Täter zu ertappen und festzunehmen.

München ‒ Wie die Münchner Polizei am Freitag berichtet, ist es Fahndern in drei Fällen gelungen, Taschendiebe auf- beziehungsweise in der Nähe des Oktoberfests in München auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen.

Polizei schnappt Oktoberfest-Taschendiebe in München

Fall 1: Am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, fiel einem Taschendiebfahnder ein 28-jähriger Mann auf, der sich für einen stark betrunkenen spanischen Wiesn-Besucher interessierte. Der Polizeibeamte konnte den Mann dabei beobachten, wie er versuchte dem 36-jährigen Spanier erst das Handy und anschließend den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen. Beides misslang.

Der 28-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahmen Taschendiebfahnder aus Berlin und Bamberg im Bahnhofsviertel die Verfolgung einer männlichen Person auf, die offensichtlich auf der Suche nach stark betrunkenen Wiesn-Besuchern war.

Die Person entdeckte schließlich einen schlafenden 41-jährigen Mann in einem Hauseingang in der Bayerstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs. Der Täter trat an ihn heran, durchsuchte seine Taschen und stahl mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Hosentasche des Opfers.

In der Nähe des Hauptbahnhofs: Polizei nimmt mehrere Taschendiebe in München fest

Die Polizeibeamten konnten die Tat aus nächster Nähe beobachten und nahmen den Dieb fest. Es handelte sich um einen 43-jährigen Mann, über dessen Haftfrage ebenfalls im Laufe des heutigen Tages der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München entscheiden wird. Das entwendete Bargeld konnte dem 41-Jährigen zurückgegeben werden.

Fall 3: Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachteten belgische und Prager Taschendiebfahnder im Bereich der Lindwurmstraße zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren, die sich ganz offensichtlich für betrunkene Wiesn-Besucher interessierten.

Im Bereich des Hauptbahnhofs versuchten die Männer einer Person den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen, was nicht gelang. Die Polizeibeamten nahmen die Männer kurz darauf fest. Die beiden Täter werden ebenfalls im Laufe des heutigen Tages dem

Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

