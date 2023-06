Schüsse in München: Polizei nimmt Verdächtigen wegen schweren Sexualdelikten fest ‒ was ihm vorgeworfen wird

Von: Jonas Hönle

Die Polizei feuerte bei der Verfolgung eines Verdächtigen in München Schüsse ab. © Symbolbild: Friso Gentsch/dpa

Die Polizei nahm einen verdächtigen Mann an der Theresienwiese in München fest und ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Drogen-Abgabe.

München ‒ Die Münchner Polizei ermittelt gegen einen 24-jährigen Mann wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern sowie der Abgabe von Drogen an Minderjährige. Bei der Festnahme des Verdächtigen fielen auch Schüsse (siehe Erstmeldung).

Polizei München ermittelt gegen Verdächtigen wegen Sexualdelikten an Kindern und Drogen-Abgabe

Den Ermittler ergaben sich Hinweise, dass der 24-Jährige im März 2023 eine 13-jährige Münchnerin am Ostbahnhof kennengelernt hatte. Laut Polizei blieben sie in Kontakt und trafen sich anschließend immer wieder in verschiedenen Hotels.

Dabei kam es zu sexuellen Handlungen des Mannes an der 13-Jährigen. Der Verdächtige gab ihr auch Drogen, wie Marihuana, die sie teils gemeinsam konsumierten.

Auch mit einer 14-jährigen Freundin des Mädchens kam der Mann in Kontakt. Auch hier kam es seinerseits zu sexuellen Handlungen mit der Münchnerin und er gab ihr ebenfalls Drogen.

Nach der Festnahme an der Theresienhöhe befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Polizei verfolgt Verdächtigen in München wegen schweren Sexualdelikten ‒ dann fallen Schüsse

Erstmeldung: 21. Juni

München / Westend ‒ Die Polizei verfolgte in München einen Mann, der wegen mehrerer Sexualdelikte dringend tatverdächtig ist, und feuerte dabei auch Schüsse als Warnung ab.

Nach der Festnahme laufen die Ermittlungen gegen den Verdächtigen sowie wegen dem Gebrauch der Dienstwaffen.

Schüsse in München: Polizei verfolgt Verdächtigen wegen schweren Sexualdelikten

Eine Polizei-Streife wollte den 24-Jährigen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Theresienwiese festnehmen und zur Haftanstalt bringen, doch der Mann ergriff die Flucht.

Da der Verdächtige laut Polizei nicht stehen blieb und weiter Richtung Theresienhöhe lief, drohten die Beamten mit dem Gebrauch der Schusswaffen. Da der Mann dennoch weiter lief, feuerten die Polizisten zwei Schüsse nach oben in die Luft ab.

Polizei nimmt Mann wegen Sexualdelikten fest - Ermittlungen nach Gebrauch von Schusswaffen

Weitere Einsatzkräfte fanden den Flüchtigen später in einem Gebüsch auf der Theresienhöhe und nahmen ihn fest. Er kam in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München.

Aufgrund der anhaltenden Ermittlungen gibt die Polizei keine Informationen zu den ihm anzulastende Straftaten preis. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 17 geführt.

